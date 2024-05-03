脸蛋天才已升级为「脸蛋界的爱因斯坦」！车银优：最喜欢父母称呼他「车STAR」，看棒球狂嗑3份热狗！

车银优的外号总是离不开他的美貌，「脸蛋天才」相信大家也已经叫成习惯了，不过最令他开心的是父母亲对他充满爱的称呼「车STAR」。



近期演技又更上一层楼的演员车银优，公开对外透露自己的绰号，令观众们相当关注。日前他透过YT频道影片进行4个不同视角拍摄的专访，胸前钮扣一路开放隐约露出胸肌，散发不少帅气魅力，再度证明脸蛋天才零死角。在影片一开始的自我介绍中，他一一读出了自己最常被称呼的外号，包含「车STAR」「漫撕男」「白T男」「帅小子」「车东九」还有「脸蛋部长官」等等。



被问到最满意的外号是哪一个呢？车银优说因为父母亲最常称呼他为「车STAR」，所以这也是他最喜欢的一个外号。另外请他现场测量一下他的长睫毛，没想到长达4公分，手掌的长度也有19公分长，下一个栏位竟然写到他的脸可以被称为「脸蛋界的爱因斯坦」，车银优谦虚回应「没那回事」还问大家有没有否定的选项可勾选。



接下来也有粉丝们留言说车银优从Baby Face晋升到熟男，随著时间的流逝他却越来越帅气，车银优边读边笑说「这点也不算是常常发生」，但还是相当开心也感谢粉丝们对他的称赞。他也向大家报告他的近况，最近的车银优正在进行亚洲巡回见面会，飞到各地表演并与粉丝们见面。



影片中车银优也提到自己与父亲都是运动迷，也结伴去看了美国大联盟开幕战的棒球赛，一边吃著热狗相当享受现场气氛，还自曝自己当时吃了3份热狗！车银优也公开了最近自己常常听的歌曲，以及他有多么喜爱家中爱犬咚咚～接下来也提到近期播毕的作品《美好世界》中的角色，这次饰演的善律一角是个生活粗旷的人，也有满多动作戏，现场没有感觉到疼痛但时常在回家后发现一些瘀青等伤口。



最后车银优也对AROHA们写下了他的感谢与爱，也请大家期待他穿著帅气的精品服饰所拍出的画报照片。

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