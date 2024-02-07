《搜查班长1958》公开剧本阅读现场！李帝勋「正装」出席，粉丝激动：「太帅了」

两位「朴班长」的相遇！

预计於4月首播的MBC新剧《搜查班长1958》，是1971年至1989年播出的国民刑事剧《搜查班长》前传，描述男主角「朴英汉」1958年甫调职到首尔的故事。由电影《机密同盟》金成勋导演执导，《黑色太阳》团队发掘的新人编剧金永信执笔，《金科长》、《热血司祭》、《黑道律师文森佐》朴才范担任Creator，李帝勋、李东辉等主演，上月初（1月）公开首波‎预告影片‎。

李帝勋饰演信奉因果报应的「朴英汉」，是一位工作井井有条，且执著、越战越勇的农村刑警，比任何都有人情味，却从不屈服於任何势力。号称「京畿道擒贼率第一」的他，为了追捕犯人不顾一切。

李东辉饰演只要被他盯著就绝对无法逃脱的钟南警署「疯狗刑警」――金尚顺。出身於穷人之家的他，拥有的只有坚韧和狠劲。正当他愤懑於腐败的现实时，朴英汉出现在他的面前，志同道合的两人开始携手同行。

另外还有崔宇成、尹贤秀、徐恩秀等演员共演。在野蛮的年代，专门抓小偷的朴英汉和个性丰富的三位同事组成团队，用常识击碎腐败权力，成为为民除害的刑警。充满复古元素的搜查过程将为年轻观众带来浪漫和趣味，也给当年追过《搜查班长》的观众们一次回味和感动的机会。

值得一提的是，第一代的「朴班长」崔佛岩也来到剧本阅读现场，与李帝勋进行讨论。李帝勋专注聆听前辈的话语，并和乐融融拍下纪念照。

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