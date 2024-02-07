惠利将主演GL大尺度新剧《善意的竞争》，题材劲爆+内容敏感

歌手兼演员惠利将再次穿上校服。

据韩媒《Star News》独家报导报导称，惠利已被选中参演TVING原创系列剧《善意的竞争》。

改编自同名网漫为的《善意的竞争》讲述了「瑟琪」在曾是高考出题委员会委员的父亲意外去世后，转学到了首尔名门女子高中，并和学校第一名、风云人物「在伊」成为了朋友，但随著彼此的靠近，「在伊」的真面目和死亡的秘密逐渐被揭开，从而引发了一系列悬疑惊悚故事，也是一部关於GL（Girls Love）作品。



剧中，惠利饰演了不仅天生丽质，且还是高智商，才貌兼备的「柳在伊」。 她与曾经受欺负的「禹瑟琪」不同，「在伊」的生活是所有人梦寐以求的。 然而两人因拥有相似的伤痛而互相怀疑、制约，同时又逐渐被对方吸引......

《善意的竞争》描绘了彷徨的十代青少年的故事，还涉及到嗑药、自残、自慰等敏感元素，预计将被定为19禁作品。得知惠利将拍GL作品的消息后，韩国网友也议论纷纷，纷纷表示：「没想到韩国也会拍GL」、「她居然演GL了」、「这个题材太劲爆了」、「晕，还是19禁」、「超级期待」等。

此外，惠利参演的电影《Victory》上映在即，同时她还在拍摄电影《热带夜》中。

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