Super Junior经纪人元永善结婚！进场曲超霸气选〈SUPERMAN〉，前室友唱跳祝歌也上场秀一段

婚礼满满SJ!当了那么多年经纪人当然要物尽其用(?)

Super Junior前室长经纪人元永善曾和成员们一同上过综艺《全知干预视角》所以小有名气,目前跟随小分队D&E(东海、银赫)前往ODE Entertainment当理事,但由於和成员们共度十几年光阴,和所有成员们依旧拥好感情,昨(3)日举行婚礼成员们几乎全员出席。



元永善友人曝光了多段现场画面。元永善新郎出场曲竟选Super Junior的〈SUPERMAN〉,Super Junior粉丝E.L.F.们肯定都知道这是Super Junior专属出场曲啊!而元永善不仅选曲霸气,他还披上国王般的披风登场,走完台步(?)再帅气放掉披风,相当有趣。



SJ songs play from the start til the end of the whole ceremony

Congratulations on our manager-nim!!!!

Members are sitting at the front and Leeteuk is the MC#SUPERJUNIOR pic.twitter.com/9tMPzoQICz