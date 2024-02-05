Super Junior经纪人元永善结婚！进场曲超霸气选〈SUPERMAN〉，前室友唱跳祝歌也上场秀一段

婚礼满满SJ！当了那么多年经纪人当然要物尽其用(?)

Super Junior前室长经纪人元永善曾和成员们一同上过综艺《全知干预视角》所以小有名气，目前跟随小分队D&E（东海、银赫）前往ODE Entertainment当理事，但由於和成员们共度十几年光阴，和所有成员们依旧拥好感情，昨（3）日举行婚礼成员们几乎全员出席。



元永善友人曝光了多段现场画面。元永善新郎出场曲竟选Super Junior的〈SUPERMAN〉，Super Junior粉丝E.L.F.们肯定都知道这是Super Junior专属出场曲啊！而元永善不仅选曲霸气，他还披上国王般的披风登场，走完台步(?)再帅气放掉披风，相当有趣。



SJ songs play from the start til the end of the whole ceremony

Congratulations on our manager-nim!!!!

Members are sitting at the front and Leeteuk is the MC#SUPERJUNIOR pic.twitter.com/9tMPzoQICz — fy8899 (@fy88991) February 4, 2024

元永善婚礼司仪正是「名MC」利特，那祝歌谁唱呢？元永善直接请来唱祝歌相当有经验的「前室友们」，圭贤和银赫的D&E。圭贤献唱〈不华丽的告白〉（《机智的医生生活》OST），D&E当然要唱「送子神曲」〈Oppa, Oppa〉啦！D&E整场跑著唱，加上元永善跟著跳上一段，整首歌嗨翻全场。



（▼利特搞错流程，还被希澈等队友带头嘘声XDDD）



규현이 축가 순서가 아닌데ㅋㅋ 슈주 단체로ㅋㅋㅋ 특리다 최악의 하객과 함께 하고 있습니다 pic.twitter.com/8YRNUedj13 — nanastar88 (@0203kyustar) February 4, 2024

If that's the manager's wedding, I can only imagine what the members' weddings will be like #슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/ctFxBFdBiq — (@nyang_cherry) February 4, 2024

就连退场歌曲也是Super Junior〈Shining Star〉，元永善可婚礼谓满满Super Junior！合照环节更缺不了Super Junior了，Super Junior除了艺声全员到场，甚至还有前成员强仁、小分队M的周觅，而据婚礼结束后圭贤的直播可知，艺声人在海外可惜无法参与。



看著这些婚礼影片、照片，E.L.F.们彷佛也一起同乐啊！都相当祝福经纪人欧巴！

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