HYBE VS 闵熙珍之争 ➝ 防弹少年团也受影响！ARMY提出警告、在公司门口送吊唁花圈进行示威

在 HYBE 和旗下厂牌 ADOR 之间的内哄越来越严重的情况下，另一个旗下厂牌 BIGHIT MUSIC 所属组合防弹少年团也受到了影响，粉丝团 ARMY（阿米）向 HYBE 提出警告。

3日，《中央日报》的广告版面刊登 ARMY 发表的声明内容，他们对防弹少年团因假新闻而受到伤害表示愤怒，ARMY 表示：「与目前事态无关的防弹少年团因虚假新闻、谣言而遭受巨大损失，作爲经纪公司，我们谴责袖手旁观的 HYBE。」



接著强调 HYBE 的房时爀议长和朴智元代表要停止以防弹少年团作为挡箭牌的言论，要求 BIGHIT MUSIC 以负责任的态度对待对防弹少年团盲目的攻击和陷害，立即采取法律措施。ARMY 再次强调经纪公司的义务，他们说：「不保护所属艺人的经纪公司没有理由存在，不履行经纪公司的义务也有可能成爲解除合约的因素。」

우리는 하이브가 아닌 “방탄소년단”을 지지합니다. 방시혁 의장, 박지원 대표는 소속사의 문제에 아티스트를 방패막이로 내세우는 언론플레이를 중지하고, 소속사의 의무를 즉각 이행하세요. 아티스트를 보호하지 않는 소속사는 존재 이유가 없습니다.@bts_bighit @BIGHIT_MUSIC @HYBEOFFICIALtwt pic.twitter.com/GcLF1Kx26n — 내다정한파도 (@borabtsbora) May 3, 2024

此前，部分防弹少年团的粉丝还在 HYBE 门口送上吊唁花圈进行示威，上面写著「不要用 BTS 作为你的挡箭牌」、「需要的时后是『我们的 BTS』，遇到麻烦的时候是挡箭牌」、「恭喜你成为业界最无能的经纪公司、恭喜你们出名」、「由於公司的风险永无止尽，祈祷 BTS 逃离 HYBE」、「对粉丝的诉求闷不吭声，以为是死了呢，所以才送过来的」等批判 HYBE 的字句。

출근하고 있는데 하이브 앞에 화환있어서 웃겼음 팬들은 안웃기겠지만... pic.twitter.com/ksw6tfIZlR — 한나무 (@forest_lover) May 2, 2024

而这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「在这里静静地待着不是更好吗...？真是乱七八糟」、「写得真好」、「粉丝们要求真实，爲什么要在这里嘲弄他们」、「当初如果不是因爲闵熙珍事件而胡言乱语的话，防弹少年团就不会上新闻了」、「卡车更好吧？吊唁花圈一想到在我的办公室出现就毛骨悚然ㅠㅠㅠ」、「但是防弹少年团不是最大的受益者嘛…？」、「从第三者的立场来看，字句非常有趣 嘿嘿嘿」等等。

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