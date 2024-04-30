Super Junior全新巡演预告出现新三小分队，引发E.L.F.卯起来查谁是谁

Super Junior即将展开全新巡演「2024 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉」，昨（29）日释出了一支预告片引发粉丝E.L.F.间热烈讨论

「2024 Super Junior〈Super Show Spin off: Half Time〉」指原Super Show的外传（Spin off）、中场休息（Half Time〉）。官方说明Spin off是成员们的特别企划，希望跳脱以往的Super Show风格呈现给粉丝，主要是照粉丝的愿望设计表演内容，小分队L.S.S.（利特、神童、始源）来台演唱时甚至透露内容会衔接明年Super Show10。



「2024，为你的人生，负责全新悸动的他们来了！」预告中，旁白中气十足且「最大化」介绍8名成员（希澈不参与），包括「天地宇宙都认可的这时代最棒的队长――利特」、「用外貌狙击人心的百发百中王子――东海」、「迷惑地球万物声音的歌唱魔法师――圭贤」。



不仅如此，还有全新三小分队，「最棒默契（化学反应）小分队」、「更愉快小分队」、「新抒情小分队」，三张剪影让E.L.F.想破头，拚命找寻照片对应谁是谁，你知道答案是谁吗？



先不说答案（答案公布在文末），E.L.F.都称赞预告片制作得很有趣，表示等不及了！不过也有很多日本E.L.F.哀号此次巡演没有到日本，敲碗能开日本场。

▼预告片





答案（E.L.F.最倾向的答案）：

最棒默契（化学反应）小分队――始源、厉旭（‎High Five哈几马洽信一搜组合？）



更愉快小分队――利特、银赫、东海



新抒情小分队――神童、圭贤、艺声



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