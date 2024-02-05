Super Junior經紀人元永善結婚！進場曲超霸氣選〈SUPERMAN〉，前室友唱跳祝歌也上場秀一段
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Super Junior經紀人元永善結婚！進場曲超霸氣選〈SUPERMAN〉，前室友唱跳祝歌也上場秀一段

明星   2024年2月5日   星期一09:49   草莓  

（封面圖源：IG@seung__95、IG@uriyull截圖）

婚禮滿滿SJ！當了那麼多年經紀人當然要物盡其用(?)

Super Junior前室長經紀人元永善曾和成員們一同上過綜藝《全知干預視角》所以小有名氣，目前跟隨小分隊D&E（東海、銀赫）前往ODE Entertainment當理事，但由於和成員們共度十幾年光陰，和所有成員們依舊擁好感情，昨（3）日舉行婚禮成員們幾乎全員出席。
（圖源：YouTube@MBC_officialchannel截圖）

元永善友人曝光了多段現場畫面。元永善新郎出場曲竟選Super Junior的〈SUPERMAN〉，Super Junior粉絲E.L.F.們肯定都知道這是Super Junior專屬出場曲啊！而元永善不僅選曲霸氣，他還披上國王般的披風登場，走完台步(?)再帥氣放掉披風，相當有趣。
（圖源：IG@kkimji0216截圖）（圖源：IG@heooooooooooooooooooo截圖）

元永善婚禮司儀正是「名MC」利特，那祝歌誰唱呢？元永善直接請來唱祝歌相當有經驗的「前室友們」，圭賢和銀赫的D&E。圭賢獻唱〈不華麗的告白〉（《機智的醫生生活》OST），D&E當然要唱「送子神曲」〈Oppa, Oppa〉啦！D&E整場跑著唱，加上元永善跟著跳上一段，整首歌嗨翻全場。
（圖源：IG@cherished921截圖）（圖源：IG@cherished921截圖）（圖源：IG@jyphere截圖）（圖源：IG@uriyull截圖）

（▼利特搞錯流程，還被希澈等隊友帶頭噓聲XDDD）

就連退場歌曲也是Super Junior〈Shining Star〉，元永善可婚禮謂滿滿Super Junior！合照環節更缺不了Super Junior了，Super Junior除了藝聲全員到場，甚至還有前成員強仁、小分隊M的周覓，而據婚禮結束後圭賢的直播可知，藝聲人在海外可惜無法參與。

（圖源：IG@seung__95截圖）

看著這些婚禮影片、照片，E.L.F.們彷彿也一起同樂啊！都相當祝福經紀人歐巴！

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