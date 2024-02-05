NCT泰容韩文拼写错太多被指「无知」，引网友热评：如果是女团成员的话，会被嘲笑一辈子吧

男团NCT成员泰容的韩文拼写看得网友们直摇头，吐槽「大家有没有见过拼写烂成这样的爱豆？」

韩网交流论坛PANN上有网友公开了泰容和粉丝互动时的留言，可谓是错字连篇，「这样才浩」（这样才好）、「想吃萃萝卜泡菜」（想吃脆萝卜泡菜）、「想短发」（像短发）、「东变闪耀、西变闪耀」（东边、西边）、「我们的活动就让闪电侠副责啦」（负责）、「鲸鱼会升宝宝」（生）...... 网友不客气地指出「这种错误要是女团成员犯的，会被骂死吧，毕竟有女爱豆因为没吃过刀削面就要出来道歉，从未见过如此无知却从未被骂过的爱豆。这种程度的无知的话，放在其他男团或者女团身上，是会被嘲笑一辈子的。」

相关内容很快就引起广大网友的围观和讨论，众人留言称：「如果是暧昧的男生这样拼写的话，立马断联」、「他很多粉丝都是妈粉，无所谓」、「虽然拼写错误不会影响正常生活，但是错成这样我开始怀疑他的智商了」、「看得我好尴尬」、「确实是这样，如果拼写错太多，会让人觉得这人很没有水准」、「 他是外国籍成员吗？还是从小没上过学？毕竟练习生有可能这样」、「选爱豆又不要考拼写」、「如果让年纪很小的人当练习生，麻烦好好管理一下他们的学习吧，经纪公司！！！！」、「从小一心扑上练习生才会这样吧」、「老实说，确实有点严重了」等。

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