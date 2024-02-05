真・财阀千金勇闯K-POP圈！网传Teddy新女团成员是新世界百货会长外孙女，曾和G-Dragon同看演唱会传绯闻

2月4日，知名制作人Teddy打造的新女团曝出成员露脸合照，被韩国网友扒出其中一名成员文徐允是韩国新世界百货会长的外孙女，财阀大小姐进军K-POP圈了。

公开的照片中，几名成员在疑似练习室的地方拍照，其中一人就是从小就因为出众的外貌，有著「小Jennie」之称的德韩混血儿Ella Gross，2018年时她就和The Black Lable签署了合约。



而最惹人关注的则是新世界百货李明熙会长的外孙女、2002年出生的文徐允（新世界曾隶属於三星集团，1997年独立出来，会长李明熙是三星老会长李健熙的亲妹妹，现任三星集团会长李在熔的姑姑），她的妈妈是现任新世界百货副会长郑溶镇的妹妹，文徐允从小就和2NE1的CL、BLACKPINK、全昭弥等人气爱豆是朋友。 此时文徐允出现在这张合照中，也引发了广大网友的关乎，难道财阀千金也要出道了吗？网友们纷纷评论：「财阀千金当爱豆，这世道当真是变了」、「虽然不知道是不是真的，但突然很期待Teddy的新女团了」、「财阀三世，就读於哥伦比亚大学（貌似今年毕业），也来当爱豆，哈哈哈哈哈」、「这是真贵族」、「继承者」、「从小就是YG家的粉丝吧」等。



此外，文徐允曾在个人SNS上分享了与G-Dragon一同看演唱会，两人举著应援棒的合照，引爆全韩网热议，一度传出两人在交往。 不过新世界集团很快就发声明称文徐允是与多名友人一同观看演出，她只是作为G-Dragon的粉丝与他合影而已。



"어처구니 없다"...지드래곤, 신세계 외손녀와 열애설에 보인 충격적인 반응https://t.co/HDuRV7rLmd — 김정한 (@fofow77z3) January 23, 2023

Teddy帮助YG娱乐培养出了BIGBANG、2NE1、BLACKPINK等顶流爱豆团，制作实力超群，目前创建了YG旗下厂牌The Black Label，工作室签约了太阳、全昭弥、朴宝剑等。

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