(G)I-DLE雨琦展现真粉面貌！首曝SJ厉旭是本命的理由，韩文名完全是命中注定

Super Junior厉旭主持的YouTube节目《人生喀嚓》，第一集队友L.S.S.（利特、神童、始源）作客时，厉旭便喊话希望自己的名人头号粉丝(G)I-DLE雨琦能上节目，日前果真实现了！

此次是雨琦首次和本命（最爱的成员）厉旭以影片而非照片公开同框。(G)I-DLE 2018年出道曾上过Super Junior的节目《Super TV 2》，不过很可惜厉旭当时人在当兵，雨琦提起此事，厉旭也想起当时在军中看节目，知道了雨琦最喜欢自己时，在下级面前非常骄傲。雨琦甚至透露厉旭《人生喀嚓》开播前，就主动向制作人提过想上节目。



而至於为何会迷上厉旭，雨琦说是看了《SPY》时期的MAMA Awards，那场MAMA是指2012年於香港举行的，Super Junior表演了〈SPY〉、〈Sexy, Free & Single〉，雨琦表示在这之前Super Junior就在中国很红，但她是直至这场表演被厉旭吸引才入坑，说是「第一次听到这样的声音」，继而朝K-POP梦想迈进。



雨琦还称赞厉旭很帅、很善良、对粉丝很好、很完美……厉旭便对镜头比著雨琦说：「我想，从现在开始（雨琦）也是我的本命。」雨琦听了马上害羞，继续说要不是厉旭，完全不懂K-POP也不会去试镜，接著厉旭问她为何不去SM娱乐，她回答试镜了4次但败在高音，厉旭听了很激动，因为很喜欢雨琦的嗓音：「拜托……为什么那样是谁（淘汰）啊……」



雨琦的韩文名还有玄机，虽然是中文名字直翻「우기」，但念起来就像是在喊厉旭「욱이」（小旭、旭儿），《Super TV 2》SJ成员就曾开玩笑雨琦艺名是不是故意取的、是不是姓「厉」，多年后还是质疑此事XD。雨琦也觉得很神奇：「应该是命运。」



雨琦面对厉旭，展现了好几次真粉反应，低头害羞、撇头尖叫、摇手跺脚……对於追星SJ回忆更如数家珍。当厉旭看著她的搞笑迷因（Meme、哏、梗、广为流传的笑点），还笑称「果然很像SuJu」。两人即兴合唱(G)I-DLE最新名曲〈Fate〉、合跳(G)I-DLE〈Queencard〉与雨琦Solo新歌〈FREAK〉，厉旭还向雨琦妈妈喊「爱你」，为雨琦「成粉」（成功的粉丝）事迹再添好几笔。



▼雨琦作客《人生喀嚓》完整节目（可开英文CC字幕→自动翻译→中文）



▼回顾雨琦爱上厉旭的《MAMA 2012》（开头厉旭激情的与女子作势接吻，那女子其实是f(x)宋茜）



▼最后当然也要听听雨琦的Solo曲〈FREAK〉



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