「强烈谴责JYPE&新综艺预告」台湾ONCE硬起来！送卡车抗议子瑜遭伤害

近日，TWICE队长志效主持之网路综艺使用了「道歉梗」，由於画面和队友子瑜过去为国籍道歉如出一辙，引发台湾ONCE不满浪潮，很快便有人组织卡车前往TWICE经纪公司JYP娱乐（JYPE）抗议。

志效节目使用了道歉梗，马上让台湾ONCE想起子瑜8年前为国籍道歉一事，该影片下方涌入许多台湾人用中文或韩文留言，强烈希望制作单位ootb STUDIO与未能好好审查的JYPE能下架影片并道歉，不过ootb STUDIO仅是修改影片内容，并且「短暂道歉」（道歉留言已消失），而JYPE只字未回应，仅是将转发至X（原Twitter）的贴文删除。同时，许多人发现子瑜8年前道歉影片还挂在JYPE官方频道上，狂轰JYPE用意何在。

*先前报导：‎TWICE志效新节目用「道歉梗」，台湾ONCE秒联想8年前子瑜道歉事件狂轰‎



以上事件29日爆发，隔日台湾ONCE便在Dcard及PTT论坛动员集资示威卡车，卡车昨（2）日已送达JYPE大楼前，诉求便是希望JYPE能对伤害子瑜的综艺内容道歉，并且向子瑜传达台湾ONCE对她全力支持。此辆卡车据悉是第一辆由台湾人集资所发出的卡车。由於昨日的抗议并未获得回应，集资团队今（3）日再动员一辆，试图以更强烈的语气希望JYPE下架子瑜当年道歉的影片。X、Threads等社群软体同时间以「#TZUYU_DESERVES_BETTER」与「#TaiwanFansProtectTzuyu」两个tag在网路上串联抗议。



另外，女儿是ONCE、本身和子瑜也有交情的台湾资深艺人陶晶莹，30日也在广播电台上为子瑜抱不平，不仅谴责综艺内容也质疑子瑜遭到冷冻，人气与得到的工作不成正比。



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