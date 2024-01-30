BLITZERS GO_U参与《PEAK TIME》后患病今确定退团，亲弟弟队友NINE.i WINNIE也因伤退团

昨（29）日，K-POP界同时传出两名爱豆成员退团消息，分别是BLITZERS GO_U与NINE.i WINNIE，都和病痛有关联。

BLITZERS所属WUZO娱乐表示GO_U（悟有）去年4月就因健康问题暂停活动，专心治疗与休息，而在这期间和GO_U本人讨论了今后包括团体的演艺活动等等，经过慎重讨论，GO_U决定结束BLITZERS的活动，暂时更集中於恢复健康，BLITZERS会以6人体制继续活动。WUZO娱乐也对此公告表达歉意，最后传达希望大家能继续为GO_U应援、帮助他恢复健康，同时希望大家能给予其他6名成员不变的爱与支持。



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블리처스(BLITZERS) 고유 향후 활동 관련 안내 공지

https://t.co/hU8QeLElxz — WUZO ENTERTAINMENT (@wuzo_official) January 29, 2024

GO_U长期留著长发，是BLITZERS里相当显眼的成员，去年上半年参赛男团竞演节目《PEAK TIME》，和当时为戏理平头的主持人李升基打赌，最后遵守承诺剪掉长发，一诺千金令观众印象深刻，殊不知很快就听见他因不宁腿症候群（下肢不活动时会有发痒等奇异感受）暂停活动的消息，‎隔月团体的回归‎便未参与。（相关报导：因《PEAK TIME》剪掉长发的那位！9点BLITZERS Go_U罹患不宁腿症候群暂停活动）



休息的期间，GO_U几乎没有在萤光幕前现身，仅在自己生日6月15日当天，BLITZERS官方帐号公开了他自助拍下的一系列纪念照，粉丝Blee纷纷留言表示很想他，而今他退团，粉丝更是心碎不已，於官咖、X、Weverse等地方留言写下思念与祝福。



然而，不晓得该不该说凑巧，GO_U的亲生弟弟也是爱豆，是NINE.i JI HO，曾以本名JANG JI HO张芝豪参赛《BOYS PLANET》，JI HO的队友WINNIE与徐源也一同参赛，WINNIE昨日也宣布退团。WINNIE去年4月因肩膀肌肉撕裂伤暂停活动，5月时还有公开一组为官方周边商品拍摄的宣传照，后续回归活动全部无法参与。



公司FirstOne Entertainment公告WINNIE的伤势被诊断如果继续剧烈跳舞很容易复发，和WINNIE讨论过后，WINNIE决定以健康为优先，结束在NINE.i的团体活动，NINE.i将以9人体制继续活动。



WINNIE是泰国籍，用韩语写下手写信，信件内容透露自己即便听到「难以恢复成以往」，仍以为只要努力就会恢复健康。虽然WINNIE并未直接倾诉挫折，但可以看出他对复健成果事与愿违的难受。他感谢粉丝iENIN，表达自己未来也会成为iENIN一份子为NINE.i应援，「这一刻不是结束，是新的开始」，向粉丝承诺还有东西想展现给大家，会以更好的面貌报答。



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