因《PEAK TIME》剪掉长发的那位！9点BLITZERS Go_U罹患不宁腿症候群暂停活动

刚参加完《Peak Time》，以为演艺事业正有好转的男团BLITZERS，今（28）日惊传成员Go_U（悟有）暂停活动。

BLITZERS所属WUZO娱乐发表官方声明，表示Go_U因为近期状况不佳而就医，被诊断罹患了「不宁腿症候群」，WUZO娱乐认为要以专业医疗机构的建议为主，让Go_U接受充分的休息和治疗，因此和Go_U讨论过后决定让他暂停活动。



BLITZERS将暂时以6人体制进行活动，WUZO娱乐希望粉丝们能多多谅解他们以艺人健康为首要的决定，「对於一直以来喜爱与爱护BLITZERS的粉丝们，由於突如其来的消息让大家担心，对此表示歉意，我司今后会为了帮助Go_U恢复健康而竭尽全力」。



根据‎马偕纪念医院官网之介绍，不宁腿症候群（Restless leg syndrome）是指下肢在不活动时会有发痒等奇怪感受，会让患者忍不住想不断活动，而这症状大部分在夜间最为严重，容易导致失眠。

BLITZERS近期才化名「9点」参加《Peak Time》选秀，虽然遗憾的在上周被淘汰，但因为节目将淘汰团体第三回合准备的歌曲免费送给他们运用，观众都在期待淘汰的BLITZERS、BDC、24K……等团体何时会携曲目回归，岂知却先收到了BLITZERS成员Go_U将暂停活动的遗憾消息。

BLITZERS Go_U正是在第二回合联队比赛Dance A里，誓言没有拿到奖励就要剪掉及肩长发的那位，他也确实履行了约定，在上周合格淘汰式便以短发造型亮相。Go_U才刚让更多观众留下印象，没想到罹患了病症得暂时离开萤光幕，令人不舍。



▼《Peak Time》昨日才发布包括BLITZERS在内的第三回合歌曲剧透短影片（左为Go_U）



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