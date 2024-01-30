朱贤英退出《SNL KOREA》第5季：将专注於影视剧

从第一季一直出演到第四季的《SNL KOREA》元老嘉宾朱贤英将不再参加第五季。

昨日（29日），朱贤英经纪公司透露：「朱贤英不会加入第五季《SNL KOREA》。 」同时，公司还公开了朱贤英发给节目制作组的长文。

文中朱贤英表示：「虽然现在就谈是否会加入有些为时过早，且很冒昧，但下一季我可能真的没办法参加了。 我尊敬且深爱著《SNL》，正因为如此，我花了很长时间慎重思考，这是我最终的决定也是我的真心，希望能够传达清楚。 」



朱贤英还说：「因为《SNL》为我提供了多样的表演机会，让我能够尽情地表达自己，所以我才可以在节目里我展现自己最擅长和享受的东西，并不断提升，那是我最兴奋和快乐的时刻。 当我接触到其他类型的作品，虽然有些生疏和疲惫，但我却意识到在《SNL》之外的其他领域也可以积累经验，感受到了不同类型的成长。 我在考虑自己是否能够同时参与其他表演和《SNL》，这对我无疑是一种锻炼。 然而，从明年年初开始拍摄的作品的题材不仅较沉重，而且我所扮演的角色的个性也需要能够认真传达作品想要表达的意思。 我在各种作品之间灵活适应并转变的经验和能力还不足，因此我认为需要更多的专注力和时间。 」

朱贤英还说：「虽然没有任何事情是确定的，也可能会感到遗憾，但我想尝试一条更不熟悉、不舒服和困难的新道路。 感谢所有相信我，让我成为《SNL KOREA》一员的人们，这曾是我最光荣的时刻。 」

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