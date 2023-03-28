因《PEAK TIME》剪掉長髮的那位！9點BLITZERS Go_U罹患不寧腿症候群暫停活動

剛參加完《Peak Time》，以為演藝事業正有好轉的男團BLITZERS，今（28）日驚傳成員Go_U（悟有）暫停活動。

BLITZERS所屬WUZO娛樂發表官方聲明，表示Go_U因為近期狀況不佳而就醫，被診斷罹患了「不寧腿症候群」，WUZO娛樂認為要以專業醫療機構的建議為主，讓Go_U接受充分的休息和治療，因此和Go_U討論過後決定讓他暫停活動。



BLITZERS將暫時以6人體制進行活動，WUZO娛樂希望粉絲們能多多諒解他們以藝人健康為首要的決定，「對於一直以來喜愛與愛護BLITZERS的粉絲們，由於突如其來的消息讓大家擔心，對此表示歉意，我司今後會為了幫助Go_U恢復健康而竭盡全力」。



根據‎馬偕紀念醫院官網之介紹，不寧腿症候群（Restless leg syndrome）是指下肢在不活動時會有發癢等奇怪感受，會讓患者忍不住想不斷活動，而這症狀大部分在夜間最為嚴重，容易導致失眠。

BLITZERS近期才化名「9點」參加《Peak Time》選秀，雖然遺憾的在上週被淘汰，但因為節目將淘汰團體第三回合準備的歌曲免費送給他們運用，觀眾都在期待淘汰的BLITZERS、BDC、24K……等團體何時會攜曲目回歸，豈知卻先收到了BLITZERS成員Go_U將暫停活動的遺憾消息。

BLITZERS Go_U正是在第二回合聯隊比賽Dance A裡，誓言沒有拿到獎勵就要剪掉及肩長髮的那位，他也確實履行了約定，在上週合格淘汰式便以短髮造型亮相。Go_U才剛讓更多觀眾留下印象，沒想到罹患了病症得暫時離開螢光幕。



▼《Peak Time》昨日才發布包括BLITZERS在內的第三回合歌曲劇透短影片（左為Go_U）



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