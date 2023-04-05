《PEAK TIME》终於放出李升基生日花絮！全节目为他庆生嗨翻舞台，主动指导参赛者暖心画面也曝光

李升基正在主持选秀节目《PEAK TIME》，上月20日《PEAK TIME》官方SNS曾发布第二回合赛事过后替李升基庆生的幕后花絮照片，当时许多网友敲碗想看影片，影片总算在昨（4）日公开了。

〈第二回合幕后花絮（feat. 我们的MC升基HBD）〉纪录了特别的、毫无火药味而是窝心的第二回合花絮，其中关於MC李升基的有两段。首先，在Vocal分队都表演过后，李升基远远的看见Vocal A还在耿耿於怀破音的事情，想了想便走上前和成员们聊聊：「刚刚唱歌走了一次音，你觉得为什么会那样？」他仔细聆听5点金渊奎的回应，给予他回馈：「渊奎你的歌声动摇了，我在旁边观察到的原因是，你想要微笑著唱歌，但唱歌发音是很重要的，要用力但嘴巴要放松，不能把力气花在嘴角上。」



李升基叮嘱Vocal A孩子们唱歌尽量放松就好，「不要有任何设定」（一定要做出什么表现）否则容易失误。大家都聚精会神的听，就连一旁Dance A也听起来了。李升基走后，金渊奎摸著自己的心脏表达感受到了暖流，还默默的赞叹李升基「好帅」。



哩，升基第二个被纪录下来的花絮，就是他的生日派对啦！第二回合录制这天正好过几天就是李升基生日（1月3日），制作人先要求李升基多录制点东西，原来是要替他这位「皇帝」庆生。Tiffany与Jay Park（朴载范）带头唱生日快乐歌，沈在元喊大家嗨起来，Jay Park更要大家一起上台跳舞，这才有了李升基捧蛋糕很兴奋跳舞的画面啊！就连Jay Park都冲上台了！



（13点的BIT跳著跳著回头看见Jay Park还吓一跳惊呼，而圭贤在台下开心录影）



花絮影片还包括比赛过后各联队加油打气的画面、未公开过的‎BLITZERS Go_U剪头发画面，并在最后附注当天10日是14点Prince的生日：虽然晚了但祝你生日快乐。影片底下不少网友称赞《Peak Time》整体气氛很好、像一家人，很难得看见选秀节目出演者和制作组之间也很友好，相当感谢制作组放出了更多淘汰团体的画面，更有网友感叹《Peak Time》称得上是「善良的选秀节目」*。（*先前公布淘汰名单，制作组宣布将第三回合歌曲与服装免费供淘汰团体使用，就被称赞是史上最暖心的选秀制作组。）



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