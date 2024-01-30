韩庚爆Super Junior时期每天做恶梦「想过极端选择」收入比当练习生时少，成员还私下分钱给他！

从小学习民族舞蹈、还会芭蕾、武术的韩庚，在2001年通过徵选加入SM娱乐并成为练习生，在2005年以 Super Junior 成员出道，他也是第一位正式在韩国出道的中国人。

近日他出演《名人面对面》，也提到当年的作爲 Super Junior 成员活动的辛酸，韩庚表示：「每天都压抑到做恶梦，而且还产生极端的选择冲动。」

韩庚说自己从小家境就不好，因此爲了出名赚钱，19岁的就和SM娱乐签订13年的合约。据悉，当时他的父亲还曾感叹自己的无能，称「出卖了我的孩子」。韩庚说：「以练习生身份来到韩国，每天从早到晚都在练习，练习生时期非常辛苦，很多时候连自己受伤都不知道。」



虽然 Super Junior 出道之后，人气持续飙升。但是不合理的收入分配、密集的演出等给他带来了压力，韩庚：「好在所有队员都对我很好，多少会分我一些。其实第一年结算也没有多少，收入比练习生时期少，练习生时期从SM娱乐那里得到生活费，出道后要一直偿还。」到了2009年跟父母和公司提出想要离开韩国，还曾通过电话对父亲说：「如果有一天我做出极端的选择怎么办？」最终他选择退团并离开SM娱乐。对於这个决定，韩庚表示这是非常好的选择，但也多亏在韩国的活动才得以成长，虽然那时候很辛苦，但还是很感谢。



而韩庚这段采访，也在 the qoo 引发热烈讨论，韩网友：「韩庚在合约无效诉讼中胜诉，和 EXO 的中国成员不同..」、「13年 是不是疯了」、「韩庚和另外两个孩子的情况不是不一样吗？爲什么要骂人呢」、「他胜诉了，离开后也没有和成员们断绝来往」、「居然还有人帮 SM 说话，真是奇怪」、「晕，竟然比练习生时期钱少，瑟瑟发抖」、「所属歌手们通过奴隶合约榨取的钱，李秀满以制作人的名义成爲了数千亿的资产家」、「因爲是外国人，所以吃了很多亏吧，觉得在那么恶劣的合约条件下剩下的成员们也很了不起...」等等。



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