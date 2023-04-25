「9点」BLITZERS回归，〈Macarena〉MV搞怪力抗僵尸！「从《PEAK TIME》学到很多，努力填补Go_U空缺」

男团BLITZERS昨（24）日正式携第二张单曲单辑《Macarena》回归，举行了Showcase（发布会）也正式发布〈Macarena〉MV。

《Macarena》是将Y2K世纪末的感性，用BLITZERS独有的风格重新诠释的专辑，要向所有人无论国籍、年龄与性别，传达充满希望的正面讯息，以及传播BLITZERS能量爆发的热情。



主打歌〈Macarena〉是Hip Hop（嘻哈）和House（浩室）相结合的Hip House歌曲，以刺激耳膜的小号乐和强烈的节奏，融合成员们亲自创作的舞蹈，欲展现致命的中毒性。特别的是，歌名和曾以中毒性的舞蹈在billboard《hot 100》中连续14周高居第一名，1990年代席卷全世界的热门歌曲〈Macarena〉相同。

▼〈Macarena〉亦呈现Y2K复古风格，成员们彷佛化身「猛禽小队」力抗僵尸，活泼搞怪的剧情与歌舞颇受赞许，16小时已破百万观看次数。



收录曲〈Question Mark〉则是首突显清爽吉他声的中等流行摇滚乐曲，蕴含著青春少年们充满著问号，但仍默默走在自己道路上的热情。〈Question Mark〉是从BLITZERS出道前就一直作为主打歌候选的歌曲，是为了展现新面貌的重要时刻而珍藏的歌曲。

Showcase上，BLITZERS除了表演展现活力，亦聊到了先前参与的竞演节目《PEAK TIME》与休养中暂停活动的成员Go_U。

BLITZERS可说是《PEAK TIME》参赛者中首个回归的团体，在节目中化名「9点」，很可惜在第二回合与他组组合「A联队」之后便遭淘汰。提到《PEAK TIME》，Lutan（鹿潭）表示BLITZERS是Covid-19疫情期间出道（2021年），没能见到同辈或前辈组合，但透过《PEAK TIME》见到了，也学习到很多。Jinhwa（振华）则说在《PEAK TIME》上和其他同事交流，对於心态上有所帮助，「让我更加坚强」。



成员Go_U（悟有）因为罹患不宁腿症候群而暂时休息，BLITZERS新专辑便以6人体制活动，Lutan说：「为了不让人感受到空缺，每个人都更加努力。」Jinhwa代传达Go_U的消息，言语中还展现了团魂：「Go_U为这次回归应援，也好好的在休息。虽然是6个人，但我们是抱著7个人的心态做准备。」



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