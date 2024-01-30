BLITZERS GO_U參與《PEAK TIME》後患病今確定退團，親弟弟隊友NINE.i WINNIE也因傷退團

昨（29）日，K-POP界同時傳出兩名愛豆成員退團消息，分別是BLITZERS GO_U與NINE.i WINNIE，都和病痛有關聯。

BLITZERS所屬WUZO娛樂表示GO_U（悟有）去年4月就因健康問題暫停活動，專心治療與休息，而在這期間和GO_U本人討論了今後包括團體的演藝活動等等，經過慎重討論，GO_U決定結束BLITZERS的活動，暫時更集中於恢復健康，BLITZERS會以6人體制繼續活動。WUZO娛樂也對此公告表達歉意，最後傳達希望大家能繼續為GO_U應援、幫助他恢復健康，同時希望大家能給予其他6名成員不變的愛與支持。



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블리처스(BLITZERS) 고유 향후 활동 관련 안내 공지

https://t.co/hU8QeLElxz — WUZO ENTERTAINMENT (@wuzo_official) January 29, 2024

GO_U長期留著長髮，是BLITZERS裡相當顯眼的成員，去年上半年參賽男團競演節目《PEAK TIME》，和當時為戲理平頭的主持人李昇基打賭，最後遵守承諾剪掉長髮，一諾千金令觀眾印象深刻，殊不知很快就聽見他因不寧腿症候群（下肢不活動時會有發癢等奇異感受）暫停活動的消息，‎隔月團體的回歸‎便未參與。（相關報導：因《PEAK TIME》剪掉長髮的那位！9點BLITZERS Go_U罹患不寧腿症候群暫停活動）



休息的期間，GO_U幾乎沒有在螢光幕前現身，僅在自己生日6月15日當天，BLITZERS官方帳號公開了他自助拍下的一系列紀念照，粉絲Blee紛紛留言表示很想他，而今他退團，粉絲更是心碎不已，於官咖、X、Weverse等地方留言寫下思念與祝福。



然而，不曉得該不該說湊巧，GO_U的親生弟弟也是愛豆，是NINE.i JI HO，曾以本名JANG JI HO張芝豪參賽《BOYS PLANET》，JI HO的隊友WINNIE與徐源也一同參賽，WINNIE昨日也宣布退團。WINNIE去年4月因肩膀肌肉撕裂傷暫停活動，5月時還有公開一組為官方周邊商品拍攝的宣傳照，後續回歸活動全部無法參與。



公司FirstOne Entertainment公告WINNIE的傷勢被診斷如果繼續劇烈跳舞很容易復發，和WINNIE討論過後，WINNIE決定以健康為優先，結束在NINE.i的團體活動，NINE.i將以9人體制繼續活動。



WINNIE是泰國籍，用韓語寫下手寫信，信件內容透露自己即便聽到「難以恢復成以往」，仍以為只要努力就會恢復健康。雖然WINNIE並未直接傾訴挫折，但可以看出他對復健成果事與願違的難受。他感謝粉絲iENIN，表達自己未來也會成為iENIN一份子為NINE.i應援，「這一刻不是結束，是新的開始」，向粉絲承諾還有東西想展現給大家，會以更好的面貌報答。



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