《外星+人2》崔东勋导演大赞金宇彬人超好！又帅又有演技！

斥资超过400亿韩元打造的《外星+人2：回到未来》在韩上映首日（1/10）便超越第二名的迪士尼动画电影《星愿》，空降韩国票房冠军，还蝉联了双周票房冠军！

《外星+人2：回到未来》目前累积票房突破114亿6千万韩元（资料来源：KOFIC，截至1月25日），在CGV电影院观众满意度更高达92%，在韩国知名电影网「NAVER MOVIE」观众评分更高达8.27分，口碑沸腾中！

《外星+人2：回到未来》叙述在炽热的神剑争夺战中，即将揭晓被隐藏秘密之际，人类与道士回到未来试图拯救一切的故事！《寄生上流》奉俊昊导演盛赞《外星+人2：回到未来》：「终於能像这样在戏院里用大银幕观赏这宏伟的结局！多样角色之间的动作场面、有趣的设定等，巨大的齿轮刺激地咬合转动，观赏时有好几次都让我觉得有趣到大拍自己的膝盖！」《分手的决心》朴赞郁导演则赞叹本作：「出现了许多同样很有个性、充满魅力、有趣的演员们，都展现了不输他人的演技！即使是十分充满幻想的故事，仍打造出有模有样的情节！我想为展现出这种成果的崔东勋导演和演员们献上掌声！」



《外星+人》系列作是柳俊烈与崔东勋导演首度合作的电影，对於和崔东勋导演合作的感想，柳俊烈表示：「在我出道前，就是导演的粉丝，导演所写的剧本和执导方式都极具力量，而且埋藏了许多细节，直到最后一口气揭开时，让身为观众的我看了也乐在其中！若说《外星+人》展开了许多支线的话，《外星+人2》就是整理了所有情节，看了会令人感到很痛快！」柳俊烈也因为《外星+人》系列作，和金宇彬、金泰梨的交情变得更深了，他还透露私下和金宇彬、金泰梨见面时，都不会聊工作上的事，而是比较常聊私事，这也对彼此之间在演技上的默契很有帮助，柳俊烈表示：「通常私下见面时都会聊说最近是否有什么感受或情绪，该怎么利用时间等自然的对话，不会特别聊作品的事情。」柳俊烈也透露：「金宇彬能很自在地谈到自己生病的事，在我听了那治疗的过程后感到很惊讶，不只是觉得他真的很辛苦，而是在我直接听到那样的复杂情绪时，真的感触良多。」

《外星+人》系列作是金宇彬抗癌后首度接拍的回归作品，崔东勋导演表示：「在拍摄过程中，原本是想依照金宇彬的健康情况调整他的戏分，一开始他所饰演的『卡德』是个小角色，但后来金宇彬跟我说他的肌肉愈来愈有力气了，因此我就帮他加了许多场戏。」崔东勋导演还说像金宇彬那么帅气的人，其实演技不用太好也无妨，导演表示：「但金宇彬是位非常努力的演员，当他拍摄时，说想再试一次看看的话，我就会让他演到自己满意为止！不管拍摄过程再怎么辛苦他都不会抱怨，他以前也是个很好的人，现在似乎变得更好了！因为一起经历了金宇彬找回健康的过程，这对我而言很幸福！」

《外星+人2：回到未来》2月7日(三)在台上映！

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