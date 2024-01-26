《杀人者的购物中心》主要人物背景重点分析！故事踏入白热化 第五、六集

Disney+ 《杀人者的购物中心》於本周三播出第三、四集，「怪物级新人」金慧峻所饰演的「郑智安」被一众杀手围剿，打斗场面连场令紧张感飙升。

(以下小雷)

另一方面，郑智安与由「国民老公」李栋旭所饰演的叔叔「郑进湾」之间的羁绊，为作品注入若即若离的亲情。这部糅合悬疑、刺激与温情的Disney+ 原创韩剧，即将踏入中后段，角色之间身份大反转，是敌是友未到最后一刻都不能下定论，引人入胜的穿插时序，人物背景洋葱式被逐步揭开。至今多个谜团依然未解开：叔叔郑进湾的秘密身世，他是否真的自杀？杀手们的动机何在？诡异购物中心背后隐藏什么袐密？我们与大家综合主要角色现时已披露的资料，为踏入剧集下半部分更精彩与意想不到的内容做好准备！

郑进湾（李栋旭 饰）并非孤身作战

於剧集一开始就「自杀」身亡的郑进湾，职业看似属於高度机密而必须独自完成，但原来这位主角也有同伴，并非孤身作战。无论是保护小时候郑智安而被杀死的失语杀手朋友，还是於杀手界属於顶级存在的苏敏慧 (金海娜 饰)，甚至是於本周登场、在地下仓库监视一切的布拉德 (李泰荣 饰)，都是与郑进湾站在同一战线的伙伴。到底这几位角色因何故变成战友？



郑智安 (金慧峻 饰) 成长过程热血逆袭 自小受到杀手般的技能及心理训练

外型看似弱小的郑智安於首集就颠覆大家想像，凭藉叔叔郑进湾於日常相处时的教导，数次於被包围的屋内化险为夷。随着更多的倒敍情节播出，郑智安展现於叔叔指导下获得的枪械驳火知识、绝地求生意志以及从泰拳师父身上学到的搏击术，能力及心理质素俨如杀手。郑智安还有多少隐藏技能尚未展露？郑进湾向她无形中传授了多少杀人及求生技巧？



顶级杀手苏敏慧 (金海娜 饰) 死命保护郑智安

最初被郑智安怀疑是敌人的苏敏慧，竟然成为她的最强保护者！於杀手界首屈一指的苏敏慧，在剧中展现了惊人的打斗与驳火技巧，以及智勇双全的全方位实力，一人力战众多对手，成为战斗力最高的一位。她与郑进湾之间的往事以及关系还未被提及，为甚么她要死命保护郑智安？

匿藏於地下仓库的监察者布拉德 (李泰荣 饰

郑智安与同学裴正民 (朴智彬 饰) 进入地下仓库后发现竟然有人！布拉德称呼郑进湾为老板，似乎是负责管理仓库的人。不善於以言语沟通的布拉德，被裴正民怀疑指责之时一直处於下风，更似乎没有接受过打斗训练。这个看似欠缺「智勇」只有「忠信」的角色，会否於余下剧情发挥关键作用？



突然变脸！同学裴正民 (朴智彬 饰) 偷袭郑智安

於首两集以善良好友的姿态进入郑宅的裴正民，於第四集居然变脸，先诬蔑布拉德，后将郑安智迷晕，并自爆当年将郑智安锁於学校地牢的人就是自己！拥有出色黑客能力、自称曾协助郑进湾建立「农业用水管销售网站」的正民，原来一直都想进入销售武器的网络系统。到底他是与狙击郑智安的杀手们同一阵线，抑或属於另一股未曝光的势力？



随着更多杀手以及更强大的电子机械武器於第四集尾段出现，加入围剿郑智安的行动，以及苏敏慧得到布拉德送来的子弹武器及药物完成补给，即将於下周三1月31日在Disney+ 独家上线的原创韩剧《杀人者的购物中心》第五、六集，迎来更刺激丰富及超乎想像的故事，敬请各位观众期待。

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