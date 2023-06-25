超感动的礼物！《PEAK TIME》TOP6演唱会献唱全新歌曲〈Your Time〉，疑似还有综艺推出

《PEAK TIME》TOP6演唱会「Your Time」釜山场在昨（24）日与今（25）日展开，带来了和首尔场不一样的一些惊喜，例如双人组合SEVENUS与M.O.N.T合唱BTOB名曲〈Missing You〉，还有TO6全新歌曲〈Your Time〉首次公开，让现场观众感动不已。

▼SEVENUS与M.O.N.T合作带来BTOB名曲〈Missing You〉



▼TO6全体VANNER、SEVENUS、TEAM 24:00、DKB、BAE173、M.O.N.T演唱〈Your Time〉



「Your Time／你那闪亮的微笑，那甜蜜的嗓音／那温暖的心，多么珍贵／Your Time／纵然时间流逝，永远不会忘记／我会成为你的光芒，我会让你幸福，For You／Oh……／和你在一起的现在Peak Time／和我一起创造的Your Time／Oh……／我们在一起的Peak Time／我们一起创造的Your Time」



230624 피크타임 부산콘 앵콜

TOP6 - YOUR TIME (2) pic.twitter.com/DRmj9303Cw — 피크타임구독계 (@peaktimecheer) June 24, 2023

另外，场外也有一个惊喜，是一座米花篮应援，斗大的标题写「四美男」，照片放上Ghost9李津宇、Team 24:00熙都、SEVENUS熙宰与BAE173李翰洁合照，副标题写「啊！世上有这样的美男吗！？（with Picnic Time）」，说是为《Peak Time》演唱会应援，最后一句括弧内的字最重要：Picnic Time即将和大家见面！右方布条也写「7月Coming Soon」！



有人猜是新的演唱会有人猜是综艺节目，还有推特网友透露慧成昨晚Bubble（泡泡）直播疑似剧透，不知道是口误还是故意一直把「Peak Time」讲成「Picnic Time」，后面的Gon很无奈但也放弃纠正了XDD。



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