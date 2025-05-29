Jisoo 亲哥哥卷入非法偷拍争议，目前已否认：「毫无根据，预计提告」

人气女团 BLACKPINK 成员 Jisoo 的亲哥哥，近日被卷入非法拍摄相关争议。

29 日，有人在职场匿名社群「Blind」上发表了一篇标题为「遭 BLACKPINK Jisoo 哥哥偷拍」的文章。据悉，Jisoo 的亲哥哥目前经营一家婴幼儿健康机能食品品牌。



该篇文章的作者主张：「某天在他（Jisoo哥哥）家发生了性关系」，并表示：「之后才知道他用偷拍摄影机拍下了性行为的过程。」文章还提到：「我一开始无法相信，但当我听说他把这段影片给熟人看，甚至还储存了与多名女性的非法拍摄画面，并以此夸耀时，我感到极度羞辱和恐惧，整个人僵住了。」

此外，发文者还声称：「他不只和我有关系，还同时和多名女性交往。其中甚至有人是在他妻子怀孕期间认识的，也有女性被他强迫拍摄并传送色情影片。」



目前该文章已被删除，Jisoo 所属的 1 人经纪公司「BLISSOO」方面则表示「正在确认事实中」。不过，Jisoo 的亲哥哥透过《日刊体育》否认所有指控，表示「毫无根据，预计提告，目前正与律师事务所讨论中」。

此外，Jisoo 目前以 BLISSOO 代表兼艺人的身分活动中，BLACKPINK 全体成员的活动仍透过 YG 娱乐进行。

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