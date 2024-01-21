这颗「已婚宝石」超猛！原本以为是「脸颊BOBO」竟变成「嘴对嘴亲亲」，网：「我叫得比工作人员大声」

刘台午…这男人有毒！

近期有档网路综艺蔚为话题，是由洪锡天本人主持的《洪锡天的宝石盒》，来宾通通是由他严选的「正港帅哥」，从《MOVING 异能》金度勋、《PRODUCE X 101》出身的金曜汉、近年专注於演员道路的李浚荣，到去年（2022年）退伍的孔明等，每一集都有著许多笑料。近期，节目迎来「第10颗宝石」，是曾主演Netflix《恋爱大战》的刘台午。

刘台午与其他宝石不同，他有著「已婚」的身分。洪锡天表示，自己和「宝石主人」Nikki是好朋友。他不羡慕世界上其他女人，唯独Nikki，真的是羡慕的不得了、想给她一记「膝盖攻击」的程度！（刘台午笑疯XD）

刘台午悄悄地分享了洪锡天的「美谈」：在无名时期、没有收入的时候，老婆Nikki曾帮他买了新钱包，而第一位往钱包放钱的人，正是洪锡天，让他觉得非常感谢。他觉得洪锡天是一位热心肠的人，虽然节目上有一定的「人物设定」，但洪锡天拥有真诚及温暖的心。





期间，他还偷偷CUE了金永大和李洙赫来出演节目。洪锡天问：「我提到其他演员，你会生气吗？」刘台午很酷地回答：「完全不会」，工作人员们笑到不行XD刘台午还分享了与Nikki在纽约认识的故事，以及厨房是自己的领域，这让洪锡天频频发问：「Nikki就这么美吗？」、「Nikki在家都在干嘛？」而刘台午一句「她很可爱，不是吗？」，则毫无保留地表达对老婆的真心。





而最后的「宝石任务」，是「全球化的额头之吻」。洪锡天拿出口红，涂完以后表示：「他（指刘台午）本来就在纽约、德国这种比较猛的（？）地方生活…」就像在给观众们心理建设。原本以为是「脸颊BOBO」，结果刘台午似乎有自己的打算，他算准时间转头，变成「嘴对嘴亲亲」、并迅速退场。现场工作人员一阵尖叫，留下心满意足（？）的洪锡天哈哈哈！！！

影片最后有彩蛋：刘台午对著镜子、用卫生纸擦拭被口红染色的嘴唇。他表示：「我该怎么跟Nikki交代呢？」

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