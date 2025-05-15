婚后幸福肥的泫雅为宣传积极瘦身：「全身的刺青图案已花了一年时间去除」称老公龙俊亨是「现实版宽植」

歌手泫雅与龙俊亨婚后重启活动，泫雅近期也登上YT节目，表示自己目前正为了活动而积极瘦身中，同时也因为妈妈的请托，而除去全身的刺青图案。

5月14日李龙真的YT频道公开了泫雅上节目担任嘉宾的影片，婚后的她看起来比以前圆润不少，而她也提到自己全身上下有多处刺青，由於妈妈曾说，她想做的事情都做了吧！用干干净净的身体来生活如何？於是泫雅开始去除自己身上的刺青，她表示已经从1年前就开始进行去除，目前已经做了四次，但因为过程实在很痛，所以目前正处於休息中。



主持人李龙真也提到自己曾去除腿部刺青，因为有了小孩也有点后悔，孩子会问这是什么东西？以前还能骗他们「是出生的时候就有的」，随著孩子长大这说法当然就行不通了。泫雅提到自己婚后似乎真的是因为过得很幸福而体重增加，不过跳舞的时候发现身体变得比较重，真的感觉不太一样了，於是最近又开始进行减重了。



被问到老公龙俊亨是哪种类型的伴侣？泫雅更直接提到自己很喜欢《苦尽柑来遇见你》，也大赞老公就是非常细心照顾她的人，就是现实中的宽植无误。泫雅也表示结婚似乎能够让他变得安定，和老公待在同一个空间里，原本失眠的他也不再失眠，这也是婚后一大优点，言语中透露出泫雅的婚姻生活相当幸福。她也表示不跟老公吵架，因为对方一定会赢。



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