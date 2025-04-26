6月新娘miss A Min公开婚纱照及未婚夫求婚画面♥ 队友Fei、2am赵权、SISTAR韶宥等祝福

女团miss A出身的Min，21日由媒体率先曝光婚讯6月结婚，随后她亲自发文并公开婚纱照，稍早还公开被求婚的珍贵画面。

「大家好。我今年6月，决定和长时间在身旁守护且珍贵的人，一起开始人生的新开端；想和无论开心或疲惫，都会温暖地伸出手的他，一起度过彼此的每一天。真心感谢亲朋好友们以及一直支持我的粉丝们，不会忘记这份感激，往后也会努力以更好的模样努力报答大家。Min敬上」



Min大方秀出多张单人婚纱照，双人婚纱照则挑选巧妙遮住新郎脸的照片，对於新郎身分相当保密。至於新郎是谁，据最早的媒体报导是一名事业家，由於新郎是非圈外人，所以婚礼到时候采非公开形式。

贴文底下留言最显眼的就是队友Fei的祝福了，简单的爱心和鼓掌emoji也让miss A粉丝动容。除了Fei外，还有好友2am赵权，以及f(x) Luna、2am赵权、15& Jamie、U-KISS Kevin、SISTAR 韶宥、SPICA金保亨，放眼望去都是二代团成员，加上solo歌手J-Min、《街头女战士2》舞者Mina Myoung与REDLIC，各自以emoji或喊「漂亮」、「恭喜」祝福Min。

Min稍早的求婚文同样吸引赵权，还有前辈Fly to the Sky的Brian、演员Abraham Lim等等，Min文字简单地透露野餐时被求婚，背景是纽约中央公园。



据媒体报导，Min和未婚夫是在2018年在演唱会上透过朋友认识，2023年4月就订婚了，而婚礼将办在6月7日。

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