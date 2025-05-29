房时爀涉嫌诈欺获利4000亿，或被判终生监禁！谎称「无上市计划」诱导投资亲信公司私下分红

韩国金融监督院计划对HYBE创办人房时爀董事长以涉嫌「诈欺性不正当交易」罪名移交检察机关调查，据悉涉案金额高达4000亿韩元，最高量可达刑终身监禁。

据业界28日消息，金融监督院已掌握相关证据，显示房时爀在2019年推进HYBE上市的过程中，向HYBE既有投资者（股东）谎称没有上市计划，诱使他们将持有股份卖给房时爀亲信所设立的PEF（私募基金）。房时爀与该PEF签订了分享投资收益30%的合约，并获得了约4000亿韩元的结算款。 这些股东间的合约并未在上市过程中的证券申报书中记载。

金监院认为，HYBE上市过程中发生的相关事件涉嫌违反资本市场法中的「诈欺性不正当交易」等条款，计划在调查完毕后以快速通道（紧急措施）的方式将此案移交检察机关。 与此同时，首尔警察厅广域搜查队的金融犯罪调查组也正在调查同一案件。



房时爀的双重面孔

据调查，房时爀在2020年HYBE（当时为Big Hit）上市前，依次与STIC Investment、Estone Equity Partners、New Main Equity等多家公司签署了股东间协议。 根据协议，房时爀在公司上市后可获得这些PEF出售股份所得收益的约30%，如果未能在期限内完成上市，房时爀则需回购这些股份。上述公司均在2018年或2019年购买了大量HYBE股份，其中后两家新兴PEF由房时爀亲信设立。

关键在於2019年底，HYBE的既有投资者曾发送电子邮件敦促上市，但HYBE召开内部审议委员会后回覆称「以当前企业价值水平来看，无法实现上市」。但据金监院掌握的多项证据，当时HYBE实际正在推进上市，例如与会计法人签订了作为上市必要程序的指定审计合约等。也就是说，HYBE一方面向既有投资者声称没有上市计划，另一方面却向金融当局申请指定审计，表现出双重态度。



量刑5年起步、上不封顶

根据资本市场法，若因违法行为而获得或规避的利益达到50亿韩元以上，将被判处无判处期徒刑或5年以上有期徒刑的加重处罚。金融当局也表示，考虑到此事件对资本市场的影响力及象徵性，将会严正应对，以免类似事件再次发生、动摇市场信任。

对此，HYBE方面表示：「所有交易都是在经过法律审查后，於合法架构内进行。」

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