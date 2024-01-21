IU新歌宣传完全是电影模式！新公开MV剧照「从惊讶到幸福」故事感超强

IU今日凌晨公开新歌《Love Wins All》MV的两张剧照，不愧是请来电影导演拍MV，画面质感和剧情感真的不一样！

第一张剧照中，IU神色憔悴、面带伤痕，注视著某个地方露出惊讶的表情。



而另一张剧照中，IU展现出截然不同的形象，整洁的发型和妆容充满生气。 在餐厅的背景下，她用手擦拭著嘴边的奶油，笑容明朗而幸福。



歌曲《Love Wins All》的宣传一直以电影宣传的形式进行，让人感觉十分独特。 特别是MV的部份，不仅有防弹少年团成员V参与，还有去年公映时备受大众和评论界赞誉的电影《水泥乌托邦：末日浩劫》的导演严泰和执导，引起了许多人的关注。

IU的先公开曲《Love Wins All》以简约而复古的钢琴开头，发展到高潮部份的情绪爆发，是一首具有明确起伏结构的抒情歌曲。 IU曾推出多首备受喜爱的抒情歌曲，包括《秘密》《致名字》《Love Poem》《孩子与我的大海》等等，这次的新作同样令粉丝（UAENA）以及国内外音乐听众们高度期待。



此外，IU新歌《Love Wins All》将於24日晚6点通过各大音乐平台发布。



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