JYP出身的2am与2PM「One Day」友谊！赵权&李俊昊一同接受教召

JYP娱乐打造的两个经典男团2am与2PM是知名「兄弟团」，合在一起又叫「One Day」，日前2am赵权与2PM李俊昊合体一同接受台湾俗称「教召」（后备军人教育召集）的预备军训练。
赵权24日发了和李俊昊合照写下「《热血男儿》2025版」，两人都穿上陆军军服亲昵合照，一看就是参与预备军训练。
会说「热血男儿」，是因为两人都是2008年JYP娱乐与Mnet共同推出的节目《新人训练残酷纪录片：热血青春》里的练习生，最终分别以2am与2PM出道，两人友情长达17年。这合体让粉丝又惊又喜表示「久违了」、「都好帅气」，唤起不少回忆啊！
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2am MV撮影現場へチャンソンがサポートした時(10月)
2amとチャンンヌノhttps://t.co/jlL0DMFjEu
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