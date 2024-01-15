KPOP刷音源渠道再添一项？！Billboard宣布6月推出韩国歌曲榜，官网4月上线

这样一来，Kpop粉丝又要多一个刷音源打榜的地方吗？那么年末颁奖礼是不是也可以期待一下呢~

美国Billboard今日（15日）宣布将於6月推出《Billboard Korea》创刊号《Billboard K Vol.1》，正式登录韩国市场。发行创刊号之前，Billboard Korea将於今年4月和5月陆续开通官网和数字平台，展开大规模的宣传活动。



这不是Billboard首次尝试进入韩国市场。 在2010年代，它以线上为主的形式向国内传递KPOP新闻，并发布在Billboard杂志上。 随著BTS防弹少年团等7组韩国团体成功登上Billboard主要专辑榜单「Billboard 200」的榜首，并频繁进入主要单曲榜「Hot 100」，Billboard开始正式展开韩国市场的运营。



BTS earns first No. 1 album on Billboard 200 chart with 'Love Yourself: Tear' https://t.co/zNug6vsUH0 pic.twitter.com/agGbqKABYy — billboard (@billboard) May 27, 2018

Billboard是世界级大众媒体集团Penske Media Corporation旗下的美国音乐娱乐杂志兼媒体品牌，此前已开设Billboard Japan、Billboard Arabia、Billboard España、Billboard Brazil等多个境外音乐排行榜，如今终於拓展韩国版图。

Billboard Korea计画基於其具有公信力的全球品牌影响力，与国内知名的娱乐公司、平台公司和品牌公司合作，在内容制作、排行榜、演出等各个领域展开行销合作和业务拓展。

Billboard Korea的发行人Yuna Kim表示：「随著韩国艺人和KPOP在全球范围内的地位日益提高，Billboard Korea希望成为以K-POP为中心，推广K时尚、K美妆、K美食等K文化的大使。 」

Billboard总部的代表Mike Van在声明中表示：「长期以来，韩国音乐在我们的平台上做出了巨大贡献，我们对此表示祝贺。 这次的扩展是我们品牌的重要里程碑，彰显了我们致力於扩大声音和人才，塑造更加富有活力的韩国音乐界。 」

此外，目前韩国主流音源榜单包括Melon、Genie、YouTube Music、FLO、VIBE、Bugs等等。

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