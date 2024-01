KPOP刷音源渠道再添一项？！Billboard宣布6月推出韩国歌曲榜，官网4月上线

这样一来,Kpop粉丝又要多一个刷音源打榜的地方吗?那么年末颁奖礼是不是也可以期待一下呢~

美国Billboard今日(15日)宣布将於6月推出《Billboard Korea》创刊号《Billboard K Vol.1》,正式登录韩国市场。发行创刊号之前,Billboard Korea将於今年4月和5月陆续开通官网和数字平台,展开大规模的宣传活动。



这不是Billboard首次尝试进入韩国市场。 在2010年代,它以线上为主的形式向国内传递KPOP新闻,并发布在Billboard杂志上。 随著BTS防弹少年团等7组韩国团体成功登上Billboard主要专辑榜单「Billboard 200」的榜首,并频繁进入主要单曲榜「Hot 100」,Billboard开始正式展开韩国市场的运营。



BTS earns first No. 1 album on Billboard 200 chart with 'Love Yourself: Tear' https://t.co/zNug6vsUH0 pic.twitter.com/agGbqKABYy