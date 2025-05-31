NewJeans被裁定「每次活动须赔偿50亿给ADOR」，香港演出成关键导火线！

根据30日法律界消息，首尔中央地方法院於5月29日裁定受理ADOR向NewJeans提起的「间接强制申请」，命令NewJeans在解约诉讼一审判决前不得独立活动，否则每人每次须向ADOR支付10亿韩元。

法院表示，在专属合约有效性确认诉讼一审判决宣告前，NewJeans未经ADOR事前批准或同意不得从事任何演艺活动。 若违反此规定，每独立活动一次，每名成员须各支付10亿韩元的赔偿金给ADOR。



据悉，ADOR之所以追加申请这一具体措施，导火线就是香港ComplexCon演唱会。 此前ADOR虽向NewJeans提出「维持企划公司地位」的假处分申请，但当时并未申请额外的间接强制措施。「间接强制」是指如果不履行法院决定，须根据延迟履行的期间支付一定金额的赔偿。

法院於3月21日接受了ADOR申请的假处分，要求保留经纪公司地位、禁止独立签署广告合约等，然而仅仅两天后的3月23日，NewJeans就以「NJZ」名义参加香港ComplexCon演唱会并发表新歌《Pit Stop》，展现出持续独立活动的迹象。 法院认为，NewJeans自去年宣布解约后一贯坚持独立活动的意图，上述行动亦显示NewJeans未来也有可能继续违反假处分所规定的义务，因此，有必要对NewJeans下达间接强制命令。



至於金额设定为每人10亿韩元，法院表示是综合考量了NewJeans的态度及违反假处分义务的事实，由此可能给ADOR带来的损失，以及NewJeans获得的利益后所做出的决定。同时，法院认为很难认定ADOR违反专属合约并达到导致信任关系彻底破裂的程度，宣布相关诉讼费用由NewJeans承担。

目前，NewJeans已删除以NJZ名义发布的大部分IG内容并转为非公开，启用IG帐号「mhdhh_friends」与粉丝沟通，即成员姓名首字母的组合。



在进入本案诉讼前，法院已在假处分程序中站在了ADOR这一边。 NewJeans与ADOR的本案诉讼第二次辩论期日，预定於6月5日进行。



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