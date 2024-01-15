安恩真拍摄《恋人》前经历免疫失调造成颜面神经麻痹！服药后副作用月亮脸也找上她

演员安恩真日前透过网路节目大方分享拍摄《恋人》的经过，让大家一窥她的内心世界。

在2023年以MBC精彩的古装电视剧《恋人》获得观众们喜爱的安恩真，也以细腻的演技证明了自己，也得到不少奖项的肯定，更被误传与男主角南宫珉热恋中，令安恩真哭笑不得，但也间接说明了她的人气相当高。



安恩真表示，有人提到在《恋人》剧中出现的自己，脸部状态非常棒非常漂亮，就算剧中有些场景需要把脸抹得脏兮兮的，也无损美貌，她本人则是觉得比起画全妆时，抹脏脸的时候演起来可能更自在舒服点，在拍摄现场也更有安全感，所以其实没在介意自己的脸在画面上呈现的是干净还是脏兮兮。



不仅如此，安恩真更提到了自己在拍摄《恋人》之前曾因为免疫力失调而造成脸部麻痹，而求诊西医方面，唯一的方法只能注入高剂量的类固醇，而当时她必须在短时间内投入另一作品《坏妈妈》的拍摄，也为此吃了很多药，甚至脸还因此肿成了月亮脸。当时脸与膝盖都肿起来的状况，也让安恩真相当难过。



她也曾在节目《You Quiz》中提到这件事情，她忆起当时的状况，觉得自己有半边脸感觉有点奇怪，以为只是有点肿，拍摄到一半也到医院去了一趟，没想到这并不是马上会恢复的症状，而一般散步她也只走了10分钟就觉得膝盖发肿，连弯起膝盖坐下来都没办法，免疫力下降的问题令她出现了脸部与膝盖都肿痛的症状。不过饰演《恋人》中的吉彩一角让她得到不少力量，也因此受到广大观众们的支持与喜爱。



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