NewJeans解约案第二次辩论依旧拒绝和解：「信任破裂、无法回头」

今日上午，首尔中央地方法院针对ADOR向NewJeans五名成员提起的「确认专属合约有效性诉讼」召开了第二次辩论，NewJeans成员由律师代为出庭，坚持拒绝和解。

今年3月第一次辩论时，ADOR曾表示希望和解，但NewJeans代理律师称当时被告人的心理状态不宜讨论和解。今日法院再次询问双方是否有意和解，并对NewJeans方面表示：「上次说不愿和解，我们觉得十分可惜，站在裁判部立场建议和解。」但NewJeans代理律师仍旧坚持：「双方信任关系已破裂，越过了无法回头的河流。 虽然还需与当事人讨论，但和解恐怕并不容易。」

ADOR则坚持法院先对本案和假处分申请作出判决，之后再讨论和解就会容易很多。



此前，ADOR向法院提交了证据与陈述书，主张在更换代表后依然尽力确保NewJeans活动不受影响，并在前代表闵熙珍辞职后仍持续提供管理支持。对此，NewJeans方面反驳称ADOR提供的相关证据非常薄弱，并强调：「管理义务并不是只列出可替代的制作人名单就可以交差，那种事谁都可以做，但我们签订专属合约并不是为了获得这样的待遇。」

此外，ADOR还向法院申请调取目前在首尔西部地方法院进行中的 Source Music（LE SSERAFIM 所属公司）与闵熙珍之间的损害赔偿诉讼资料。 Source Music认为闵熙珍在与HYBE发生冲突过程中，针对该公司所发表的一系列主张并非事实，因而提起诉讼。对此，NewJeans方面主张部份证据属於非法取得，已向西部法院请求不予采纳。 而ADOR则反驳称，电脑本来就是公司财产，档案也都经过当事人同意，不能视为非法取得。

本次调停最终破裂，法院将於下月24日进行追加辩论，继续听取双方主张。



NewJeans vs ADOR解约纠纷目前进度整理

NewJeans去年11月主张ADOR违反专属合约，故合约已终止，并开始展开独立活动。 ADOR则主张合约仍然有效，并向法院提起确认专属合约有效性的诉讼，同时申请假处分，要求禁止成员独立展开活动。

法院於今年3月针对假处分申请作出裁定，认为无法证明ADOR违反专属合约中的重大义务，也未能证明双方信任关系已彻底崩溃至无法修复的程度，因而支持 ADOR 的立场。 NewJeans成员不服假处分裁定，提出异议但遭驳回，随后提出即时抗告，目前正在等待高等法院的判决。

此外，法院於上月29日也裁定，若NewJeans未经ADOR事前同意进行独立活动，则每名成员每次违规行为须向ADOR支付10亿韩元作为间接强制金。

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