KPOP刷音源渠道再添一項？！Billboard宣佈6月推出韓國歌曲榜，官網4月上線

這樣一來,Kpop粉絲又要多一個刷音源打榜的地方嗎?那麼年末頒獎禮是不是也可以期待一下呢~

美國Billboard今日(15日)宣佈將於6月推出《Billboard Korea》創刊號《Billboard K Vol.1》,正式登錄韓國市場。發行創刊號之前,Billboard Korea將於今年4月和5月陸續開通官網和數字平台,展開大規模的宣傳活動。



這不是Billboard首次嘗試進入韓國市場。 在2010年代,它以線上為主的形式向國內傳遞KPOP新聞,併發佈在Billboard雜誌上。 隨著BTS防彈少年團等7組韓國團體成功登上Billboard主要專輯榜單「Billboard 200」的榜首,並頻繁進入主要單曲榜「Hot 100」,Billboard開始正式展開韓國市場的運營。



BTS earns first No. 1 album on Billboard 200 chart with 'Love Yourself: Tear' https://t.co/zNug6vsUH0 pic.twitter.com/agGbqKABYy