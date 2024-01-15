KPOP刷音源渠道再添一項？！Billboard宣佈6月推出韓國歌曲榜，官網4月上線

這樣一來，Kpop粉絲又要多一個刷音源打榜的地方嗎？那麼年末頒獎禮是不是也可以期待一下呢~

美國Billboard今日（15日）宣佈將於6月推出《Billboard Korea》創刊號《Billboard K Vol.1》，正式登錄韓國市場。發行創刊號之前，Billboard Korea將於今年4月和5月陸續開通官網和數字平台，展開大規模的宣傳活動。



這不是Billboard首次嘗試進入韓國市場。 在2010年代，它以線上為主的形式向國內傳遞KPOP新聞，併發佈在Billboard雜誌上。 隨著BTS防彈少年團等7組韓國團體成功登上Billboard主要專輯榜單「Billboard 200」的榜首，並頻繁進入主要單曲榜「Hot 100」，Billboard開始正式展開韓國市場的運營。



BTS earns first No. 1 album on Billboard 200 chart with 'Love Yourself: Tear' https://t.co/zNug6vsUH0 pic.twitter.com/agGbqKABYy — billboard (@billboard) May 27, 2018

Billboard是世界級大眾媒體集團Penske Media Corporation旗下的美國音樂娛樂雜誌兼媒體品牌，此前已開設Billboard Japan、Billboard Arabia、Billboard España、Billboard Brazil等多個境外音樂排行榜，如今終於拓展韓國版圖。

Billboard Korea計畫基於其具有公信力的全球品牌影響力，與國內知名的娛樂公司、平臺公司和品牌公司合作，在內容製作、排行榜、演出等各個領域展開行銷合作和業務拓展。

Billboard Korea的發行人Yuna Kim表示：「隨著韓國藝人和KPOP在全球範圍內的地位日益提高，Billboard Korea希望成為以K-POP為中心，推廣K時尚、K美妝、K美食等K文化的大使。 」

Billboard總部的代表Mike Van在聲明中表示：「長期以來，韓國音樂在我們的平台上做出了巨大貢獻，我們對此表示祝賀。 這次的擴展是我們品牌的重要里程碑，彰顯了我們致力於擴大聲音和人才，塑造更加富有活力的韓國音樂界。 」

此外，目前韓國主流音源榜單包括Melon、Genie、YouTube Music、FLO、VIBE、Bugs等等。

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