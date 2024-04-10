莫名其妙！ZE：A文俊英不满网路恶评者发警告文，却附上已故李善均名字：加大字体放首行

2日，男团ZE：A（帝国之子）队长文俊英发动态宣布结婚，引发全网热议，也招致了不少恶评，对此他做出了强硬的回击。

此前，文俊英透过个人IG宣布将在9月结婚，感性透露，「她的生日是在9月，我的人生也是从跟9位成员一起开始的，如今即将成为9月的新郎了」。 没想到婚讯公开后网路上却传出各类传闻，他被指早就与ZE：A成员不合、矛盾重重，还涉及到了婚期等。 同时因文俊英此前曾公开过未婚妻的名片，有人趁机给其未婚妻散播不实消息，另文俊英非常苦恼。



忍无可忍之下文俊英再次通过IG发文警告恶评者，表示自己只想过平凡安静的生活，并已经起诉了散播虚假消息的高中生们，还贴出了相关法律条例内容，以此警告恶评者们。同时又解释为什么将婚期订在9月，是因为自己所在的ZE：A有9名成员，且未婚妻的生日也是9月。



在个人IG上宣泄情绪是个人私事，本无可厚非。 但文俊英却附上了「李善均」的标签，并放大了字体放在了文章的顶端，不知其用意如何。 但文俊英的这一举动明显令网友们不满，大家留言指责：「如果不是脑子坏了，那就是你太勇敢了」、「你越界了，关他什么事」、「不要蹭逝者的热度，安安静静结婚吧」、「红不了的人终究是有红不了的原因」、「他似乎是团里问题最多的一个」、「大家都快忘了你是谁了」等。

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