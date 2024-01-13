申铉彬默默承受好辛苦啊～《跟我说爱我》前女友藕断丝连郑雨盛表态也无用…下周能给HE吗（EP.13 – 14）

[有雷]好不容易在一起的申铉彬与郑雨盛，能不能有个圆满结局呢？《跟我说爱我》即将在下周进入大结局，但初恋女友的来袭让申铉彬总是充满不安，对方甚至表态「听过他说梦话」，让申铉彬逐渐觉得自己离郑雨盛越来越远，她会选择放手吗？

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暮恩（申铉彬饰）在振宇（郑雨盛饰）家门前目睹淋著雨来找他的前女友，走进了振宇的家中，於是暮恩伤心地转身离开。暮恩事后对振宇说出当天情景时仍然伤心地流下泪来，即使振宇已经解释自己跟暮恩在一起非常幸福，但暮恩仍然觉得过往的记忆是她跨不过的门槛。振宇也明显地感觉暮恩似乎渐渐变得冷淡，好友提醒振宇，应该要把自己的过往都清楚告诉暮恩，降低她的不安。



暮恩的吉他老师兼好友祖汉，对暮恩细心呵护著，也到拍摄现场去关心著暮恩的表现与情绪，当然也察觉到暮恩的敏感与伤心，选择默默陪著落泪的暮恩。此时振宇的前女友宋瑞京，透过当时的另一位同学得知了当年校园火灾的真实状况，也解开了自己当时对振宇的怨恨，曾经以为自己被振宇遗落在火场的她，这才得知振宇为了救出她，成为当时最后被救离火场的人。



振宇变得更小心翼翼，希望能挽回暮恩对他的信任，随时留意著手机，回答著每一则暮恩的简讯。暮恩更是与宋瑞京直球对决，约她出来说清楚，表达自己才是现在在振宇身边的人。瑞京仍然表示自己是最了解车振宇的人，甚至说到自己曾听过振宇的声音，说著梦话，这点让暮恩非常在意。



暮恩利用拍摄空档，打算独自旅行，此时却接到了在车振宇举办画展时，一位曾看著画流泪的妇人的联系，暮恩也到医院去见这位失智妇人，也怀疑妇人是否就是振宇的母亲，妇人给了暮恩一个地址说是老家，暮恩把自己原定的旅行地放在一旁，先来到妇人给的地点。



暮恩曾在振宇家中看见一张老照片，是振宇在育幼院前被发现时在他身边的照片，背面写著他的名字，照片中的妇人抱著婴儿，很可能就是他的母亲。暮恩站在老屋前拍下一张照片，传给振宇，让振宇也拿出了这张照片来进行比对，是否他能与亲生母亲相见？



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