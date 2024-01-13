初珑《No Back卓在勋》被问何时退出Apink答「会守护下去」，狂「露肩」遭吐槽超爆笑

由卓在勋和申圭鎭一同主持，人气相当高的YouTube节目《No Back卓在勋》，11日播出最新一集，轮到Apink队长朴初珑被卓班长和申刑警「讯问」。

《No Back卓在勋》一直以辛辣问题制造话题，卓在勋果不其然问了初珑Apink成员去留、为何从7人变成5人（按：洪瑜暻2013年退出，孙娜恩2021年退出），这种程度不是惊悚剧吗？什么时候会再减少一人？」初珑坦言成员之间也会开玩笑「最后剩下的是谁？」，但她绝口不回答下一个可能是谁：「不要问太悲伤的问题，希望不要再有人退出了。」也坚定的说自己身为队长，会长久留在队里、会守护下去。



初珑的坚定不禁让人想起Apink ‎2017年曾透露第一次续约的情景，当时成员们都被初珑一句「相信我」所感动，后来初珑也在另个节目道出自己的压力，包括担心自己是不是给成员太多压力了。初珑带领著Apink，次次推动Apink的延续，就算去年仅剩郑恩地留原公司，团体依旧没解散、持续活动中，甚至在《No Back卓在勋》透露新的巡回演唱会又要展开了，也难怪初珑一直是K-POP界里知名的「好队长」。



除了谈到Apink这段令粉丝动容的地方，初珑上《No Back卓在勋》本身也制造许多笑点，包括一直将衣服「往下拉」，让卓在勋不禁调侃她是不是为了冲点阅率：「我们不是那种节目喔！把领子拉上去吧！」申圭鎭也说：「不是说害羞吗？却一直露肉(?)！」原来是因为初珑穿的是平口毛衣，衣服会一直跑上去勒住脖子。



讲到专长是合气道，卓在勋演犯人让初珑展现能力，结果初珑却频频「指点犯人」：「可以抓右手吗？我是右撇子。」「你不要动。」应该要这样应该要那样的，让卓在勋超问号XDDD。



初珑说点阅率有20万就很好了，没想到此集大约上架2天，已破91万点阅率！



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