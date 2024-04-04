李善均案进展：蛇蝎女互斗内幕曝光！「勒索3亿」陪酒女疑欲翻供，「抱小孩出庭」嫌疑人已认罪

今日韩国仁川法院就李善均遭勒索案进行第二次审理，被告陪酒沙龙女室长金某疑似打算翻供、拒绝采用之前的讯问笔录作为证据，演员出身的被告朴某则基本承认嫌疑。

根据原本的韩国刑事诉讼法，只要讯问状态值得信赖，即便嫌疑人否认笔录内容，该笔录也可以在法庭作为证据。 但2022年1月开始执行的修订案写明：讯问笔录只有在嫌疑人或律师承认其内容时才能作为证据。

如今金某不同意将其讯问笔录整体采纳为证据，将在下次开庭时再行讯问。 关於拒绝原因，金某未做出说明。 此外，金某还申请代替李善均转交钱款的江某作为证人，法院已接受。

另一嫌疑人朴某因恐吓等5项嫌疑被起诉，承认了大部份公诉事实，立场与一审无异。 对此，金某律师称朴某的讯问内容与事实不符，但未给出具体理由。 朴某在逮捕前审问（令状实质审查）、一审、二审均抱著小孩出庭。 图为去年12月出席逮捕前审问：



根据公诉书，金某与朴某各自因吸毒和诈欺入狱，2017年在监狱中结识，出狱后从2022年起住在同一栋公寓，从而熟悉起来。

朴某得知金某仍在吸食冰毒，并於李善均交往过密。 金某向朴某透露自己受人威胁、打算以1000万韩元封口，朴某闻言便想到勒索金某，於是假扮骇客通过telegram进行威胁，开价1亿韩元。

金某去年9月向李善均求助，称需要3亿韩元封口费，李善均通过朋友江某给了金某3亿。 然而金某独吞了这笔钱，并没有拿给朴某。

朴某於是亲自威胁李善均索要2亿韩元，并在去年10月通过江某拿到5000万韩元，随后将金某吸毒一事举报给警方。 金某去年10月18日因吸毒嫌疑被捕，通过警方调查才知勒索自己的正是好闺蜜朴某。

此外，李善均去年10月被爆涉嫌吸毒、与陪酒女有染，虽毛发检测为阴性，但顾家好男人形象已受重创，12月27日被发现在私家车内去世。



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