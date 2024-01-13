【K社韩国小百科】2023年韩国最火爆的梗！这些你都知道吗，要被金采源笑傻了
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【K社韩国小百科】2023年韩国最火爆的梗！这些你都知道吗，要被金采源笑傻了

生活   2024年1月13日   星期六14:41   Tracy  

（封面图源：YouTuber@Summer_z截图、《SUCHWITA》截图）

每年网路上都会造出各种各样的新梗，2023年已经过去，这一年里最让你印象深刻的梗是哪个呢？

1. 도.도.도둑...：都抖... 嘟噜漏...

舞台上采源原本要引用《航海王》鲁夫的台词「FEARNOT！成为我的伙伴吧！」帅气台词立即点燃了粉丝的热情，现场效果意外地好。 第二天再次说时竟意外舌头打结，说成了「FAERNOT！都抖.. 嘟噜漏」，尴尬的她接著转过身去继续表演，身边队友忍不住笑到低头，直接引起超高讨论度。 她自己没想到这段失误画面意外出圈，竟然引得不少人挑战。

2. 너 T야：你是T吗？

源於韩国非常流行的MBTI16种人格中的「T」，对应的则是「F」人，代表思考者（Thinker），思考者更加理性，注重逻辑和分析，自我意识较强，而共情能力相对较弱。 这个梗的用法是用来调侃某人缺乏情感或表达情感的能力，暗示他们的心像是由石头做的。 当别人表现得冷漠或缺乏共情时，人们会戏谑地问他们是否是T类型的人，意味著他们似乎没有感情或者心情冷漠。

3. 품 미쳤다：Form疯了

英文「Form」+韩文「미쳤다」的新造词，表示某人的技术或能力超群，多用於夸赞别人时，可以理解为「绝了」、「超厉害的」、「太出色了」，现在还衍生用於绝对某件事情很有趣时。

4. I am体

韩国天才击剑少女南贤喜惨遭骗婚，还诞生了流行语「I am xxx」。 南贤喜是韩国体育界的传奇人物，被称为「击剑皇后」。 前两年热播的由金泰梨和南柱赫主演的《二十五，二十一》的女主人物原型就是她。 只是事业一帆风顺的她，感情遭到波折，离婚不到两个月就说寻到真爱要嫁人，可惜对方被韩媒挖出不仅精英人设是捏造的，就连性别都是假的，根本就是个女人。 「假男人」全清祖为维持从小在美国长大的人设，说话时刻意英韩夹杂，「OK... 那么我Next time再去玩吧。 我问wife可不可以过去，她ok所以问问你。 But your friend在一起，I am信赖~」，由此诞生了「I am」体，被不少节目和商家拿来恶搞。
（图源：jtbc《News Room》截图）

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