【K社韩国小百科】2023年韩国最火爆的梗！这些你都知道吗，要被金采源笑傻了

每年网路上都会造出各种各样的新梗,2023年已经过去,这一年里最让你印象深刻的梗是哪个呢?

1. 도.도.도둑...:都抖... 嘟噜漏...

舞台上采源原本要引用《航海王》鲁夫的台词「FEARNOT!成为我的伙伴吧!」帅气台词立即点燃了粉丝的热情,现场效果意外地好。 第二天再次说时竟意外舌头打结,说成了「FAERNOT!都抖.. 嘟噜漏」,尴尬的她接著转过身去继续表演,身边队友忍不住笑到低头,直接引起超高讨论度。 她自己没想到这段失误画面意外出圈,竟然引得不少人挑战。



김채원 레전드 가사 실수 사건 ㅋㅋ https://t.co/VDABeuxOKL via @YouTube

ㅠㅠㅅㅂ — 키리 (@suck4er) August 18, 2023

2. 너 T야:你是T吗?

源於韩国非常流行的MBTI16种人格中的「T」,对应的则是「F」人,代表思考者(Thinker),思考者更加理性,注重逻辑和分析,自我意识较强,而共情能力相对较弱。 这个梗的用法是用来调侃某人缺乏情感或表达情感的能力,暗示他们的心像是由石头做的。 当别人表现得冷漠或缺乏共情时,人们会戏谑地问他们是否是T类型的人,意味著他们似乎没有感情或者心情冷漠。

아이유언니가 말아주는 너 T야 ? pic.twitter.com/bzJLg9iJEd — 디어 (@icdlwl) December 26, 2023

3. 품 미쳤다:Form疯了

英文「Form」+韩文「미쳤다」的新造词,表示某人的技术或能力超群,多用於夸赞别人时,可以理解为「绝了」、「超厉害的」、「太出色了」,现在还衍生用於绝对某件事情很有趣时。



실전 한국어 1 [You're on fire] | Daily Korean https://t.co/K60htCpxqr via @YouTube — francetracny (@francetracny) January 3, 2024

4. I am体

韩国天才击剑少女南贤喜惨遭骗婚,还诞生了流行语「I am xxx」。 南贤喜是韩国体育界的传奇人物,被称为「击剑皇后」。 前两年热播的由金泰梨和南柱赫主演的《二十五,二十一》的女主人物原型就是她。 只是事业一帆风顺的她,感情遭到波折,离婚不到两个月就说寻到真爱要嫁人,可惜对方被韩媒挖出不仅精英人设是捏造的,就连性别都是假的,根本就是个女人。 「假男人」全清祖为维持从小在美国长大的人设,说话时刻意英韩夹杂,「OK... 那么我Next time再去玩吧。 我问wife可不可以过去,她ok所以问问你。 But your friend在一起,I am信赖~」,由此诞生了「I am」体,被不少节目和商家拿来恶搞。



