和南宫珉恋爱？安恩真深受假新闻困扰：连我妈都以为是真的

虚假新闻不仅危害社会，也令当事人痛苦不堪。

最近女演员安恩真就因为假新闻而备受困扰。 前几日安恩真做客了YouTube的某档访谈类节目，提到了热播剧《恋人》演技大赏颁奖礼上的幕后的故事。《恋人》由南宫珉和安恩真携手主演，在去年年末的演技大赏中狂扫9座奖杯，南宫珉更是罕见地第三次捧起了年末礼颁奖「大赏」，而安恩真也有收获。



安恩真表示：「如同电视剧的名字一样我和演对手戏的演员的合作非常重要，（南宫珉）前辈帮了我很多，我也很依赖他，他当时在颁奖礼上 那样说，真的很感谢他，我就在想果然是前辈啊，懂得照顾后辈们。 」

《恋人》播出之后，有八卦媒体爆料男、女主南宫珉和安恩贞假戏真做，真的在交往，面对网路上的谣传她和南宫珉谈恋爱的消息，安恩贞愤懑地解释：「我很好奇怎么会有人这么想，前辈都已经结婚了。 虽然我知道这是因为《恋人》很热门，可是也让前辈的妻子深陷危机中。 我们演得很真实，但也不能觉得我俩真的在谈恋爱吧，这种想法让我觉得太新奇了，连我妈都从别人那里听说了这件事，像真的一样，我也问我妈『你怎么能这么想。 』」



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