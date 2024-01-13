兄妹版《换乘恋爱》即将来袭！李真姝PD新节目《恋爱兄妹》3月首播，节目概念和主持阵容已让人期待！

制作 TVING 原创系列《换乘恋爱》第1、2季的李真姝PD将在3月推出兄妹恋爱综艺。

《恋爱兄妹》讲述一群年轻人聚集在一起，让他们重新找到爱情，只是嘉宾们是亲兄妹关系，他们得在别人面前装作不认识，但在必要时互相伸出援助之手。而这也是李真姝PD今年1月从 CJ ENM 离开，加盟 JTBC 后制作的首档节目。



制作公司表示：「与亲人一起寻找各自伴侣的过程，不仅会给观众带来单纯的恋爱感情，还会给观众带来回顾家庭意义的机会，还会给与恋爱和人生相关的答案。」

节目主持人确定由韩惠轸、Code Kunst、(G)I-DLE 薇娟、BamBam 还有「真兄妹」Jonathan、Patrisha 担任。他们计划寻找隐藏在出演之间的「真兄妹」，同时爲寻找自己伴侣的他们热烈加油，提高观众们的投入度。



消息一公开也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「肯定会很搞笑」、「但是很容易猜到吧！那种欠打的表情」、「这个我很好奇，我要看」、「找乐童音乐家来当一期的嘉宾吧」、「兄妹在加上 BamBam 我很期待」、「竟然要看我的血亲恋爱，一定无法表情管理」、「哈哈哈哈哈哈」等等。

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