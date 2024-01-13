【K社韓國小百科】2023年韓國最火爆的梗！這些你都知道嗎，要被金采源笑傻了

每年網路上都會造出各種各樣的新梗，2023年已經過去，這一年裡最讓你印象深刻的梗是哪個呢？

1. 도.도.도둑...：都抖... 嘟嚕漏...

舞台上採源原本要引用《航海王》魯夫的台詞「FEARNOT！成為我的夥伴吧！」帥氣台詞立即點燃了粉絲的熱情，現場效果意外地好。 第二天再次說時竟意外舌頭打結，說成了「FAERNOT！都抖.. 嘟嚕漏」，尷尬的她接著轉過身去繼續表演，身邊隊友忍不住笑到低頭，直接引起超高討論度。 她自己沒想到這段失誤畫面意外出圈，竟然引得不少人挑戰。



김채원 레전드 가사 실수 사건 ㅋㅋ https://t.co/VDABeuxOKL via @YouTube

ㅠㅠㅅㅂ — 키리 (@suck4er) August 18, 2023

2. 너 T야：你是T嗎？

源於韓國非常流行的MBTI16種人格中的「T」，對應的則是「F」人，代表思考者（Thinker），思考者更加理性，注重邏輯和分析，自我意識較強，而共情能力相對較弱。 這個梗的用法是用來調侃某人缺乏情感或表達情感的能力，暗示他們的心像是由石頭做的。 當別人表現得冷漠或缺乏共情時，人們會戲謔地問他們是否是T類型的人，意味著他們似乎沒有感情或者心情冷漠。

아이유언니가 말아주는 너 T야 ? pic.twitter.com/bzJLg9iJEd — 디어 (@icdlwl) December 26, 2023

3. 품 미쳤다：Form瘋了

英文「Form」+韓文「미쳤다」的新造詞，表示某人的技術或能力超群，多用於誇讚別人時，可以理解為「絕了」、「超厲害的」、「太出色了」，現在還衍生用於絕對某件事情很有趣時。



실전 한국어 1 [You're on fire] | Daily Korean https://t.co/K60htCpxqr via @YouTube — francetracny (@francetracny) January 3, 2024

4. I am體

韓國天才擊劍少女南賢喜慘遭騙婚，還誕生了流行語「I am xxx」。 南賢喜是韓國體育界的傳奇人物，被稱為「擊劍皇后」。 前兩年熱播的由金泰梨和南柱赫主演的《二十五，二十一》的女主人物原型就是她。 只是事業一帆風順的她，感情遭到波折，離婚不到兩個月就說尋到真愛要嫁人，可惜對方被韓媒挖出不僅精英人設是捏造的，就連性別都是假的，根本就是個女人。 「假男人」全清祖為維持從小在美國長大的人設，說話時刻意英韓夾雜，「OK... 那麼我Next time再去玩吧。 我問wife可不可以過去，她ok所以問問你。 But your friend在一起，I am信賴~」，由此誕生了「I am」體，被不少節目和商家拿來惡搞。



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