【K社韩国小百科】终於不用把垃圾带回饭店丢了！首尔政府计画在旅游特区增设室外垃圾桶

喝光了的水瓶丢哪里？用过的纸巾丢哪里？为什么看不到垃圾桶啊？相信去过韩国旅游的小伙伴们一定都存在过这样的疑问吧。

在韩国各大城市的街道上，因已经实行了多年的垃圾分类制度和垃圾计量制，很少看到垃圾桶的存在，虽有，但数量极其少。 对於已经习惯了的本国居民来说，日常生活几乎无影响。 然而首尔作为出名的旅游城市，每年都会迎来大量国外游客，扔垃圾也成了游客们的难题之一，因为很少见到路边有垃圾桶，游客们不得不把垃圾带回酒店丢掉。

不过，最近韩国政府宣布将在城市街道上增设垃圾桶，以首尔为例，将在钟路、清溪川、明洞、南大门、东大门等游客较多的15个试点区域内配置30个新型垃圾桶。 这次安装的垃圾桶由首尔市政府全新设计，容量是现有垃圾桶的两倍以上，分为一般垃圾和可回收垃圾。市政府计画在其他旅游特区（梨泰院特区、弘大文化艺术特区、江南特区、蚕室特区）安装类似的垃圾箱，同时还将根据市民的反应进行扩大安装。

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据悉，首尔市政府增加垃圾桶的原因是垃圾计量制度在一定程度上得到普及，本土市民的意识提高，家庭垃圾乱丢的情况逐渐减少。 此外，随著游客数量增加，人流量较大的地方需要更多的公共垃圾桶。 基於以上的原因，韩国才在1995年施行垃圾计量制30年后的现在做出决定增设决定。

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