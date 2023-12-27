TEEN TOP创造军中获奖「最精锐训练兵」，喜与池锡辰合照
广告

TEEN TOP创造军中获奖「最精锐训练兵」，喜与池锡辰合照

明星   2023年12月27日   星期三20:00   草莓  

（封面图源：IG@t.changjo、Twitter@coco_hyunii）

1995年生的TEEN TOP创造（崔钟显），上月20日入伍，睽违一个月公开军中消息，是获奖了。

创造以陆军身分入伍，今开心Po文「最优秀分队与最精锐训练兵」，秀出了奖状与比Ya照片。推特上还有不少粉丝拍下授奖典礼现场照片，能得知创造更多现况，其中还有张创造和池锡辰合照的侧拍照特别吸睛，因为‎池锡辰这阵子宣布身体状况不佳退出《Running Man》，不晓得是为了探亲还是何种原因出现在军中场合。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » TEEN TOP创造军中获奖「最精锐训练兵」，喜与池锡辰合照
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手