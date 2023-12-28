Yerin2024年1月14日台湾开见面会

即将进入2024年，前GFriend成员Yerin终於要来台湾开见面会了！近期在戏剧、电影都有不错表现的她，将在1月14日於台北三创CLAPPER STUDIO举行【YERIN 1st FANMEETING 〈WOORIN & I 〉 IN TAIPEI】，对於久违的台北以及台湾WOORIN（粉丝昵称），Yerin透过主办单位表示迫不及待想跟台湾粉丝近距离面对面！

原GFriend成员Yerin在2022年5月推出首张个人迷你专辑《ARIA》，正式以个人身份出道并全方位发展，行程忙碌的她近期依旧进行多方面的活动，其中包括她的演艺事业新挑战。Yerin在网路剧「魔女商店再开业」中首次担任主角(7月底)，饰演一位破旧魔女商店的店主。她在剧中展现了稳重的演技，证明了自己作为演员的无限潜力。此外，Yerin也在电影「NEW NORMAL」中迎来了她的大银幕处女作（11/8在韩国上映），该片由《鬼病院：灵异直播》郑凡植执导，是一部设定在充满恐惧的新时代背景下的末世惊悚片，还有《鱿鱼游戏》李瑜美与Block B的成员P.O一起演出。

不仅如此，Yerin还积极参与音乐和粉丝互动活动。8月发行第二张个人迷你专辑《Ready, Set, LOVE》，并以主打歌曲「Bambambam」成功变身成为复古女王获得好评，10月她成功举办了出道以来首次的个人粉丝见面会「Login」，表演了多首歌曲并与粉丝进行了特别的互动。Yerin日前在谈话节目「单身四人帮」上因坦言20岁就出道，从没参加过联谊活动，被问到会想结婚时也直接回答「无法想像自己会结婚，我能结婚吗？」等对婚姻的看法，展现了她幽默和亲和力的一面让大众对她印象深刻。藉由这些活动，Yerin不仅在演艺领域发光发热，也持续维持与粉丝之间的联系，展现了她多才多艺的一面。

【YERIN 1st FANMEETING 〈WOORIN & I 〉 IN TAIPEI】台北见面会将於明年1月14日在台北三创CLAPPER STUDIO举行，门票预计在本周六（30日）在KKTIX售票网站及全家FamiPort机台同步贩售，票价为A区 $4,280 / B区 $3,680 /身障席 $2,140；A区为对号坐席，B区为全站席(依票面序号整队入场)，福利部分则有「全场与YERIN的Hi-Touch会」、「台湾场限定小卡组」、「与YERIN的签名会共50名」、「与YERIN的一对一合照共30名」、「与YERIN合照(5人/组)共50名」以及「亲笔签名拍立得共20名」，更多详情可洽主办单位ONINN ASIA官方脸书、IG专页。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻