演唱〈MIROTIC〉一鸣惊人！「23点」Karam仁俊Jay「会和新成员组团」明年回归

曾是「大国男儿」成员,今年参与男团竞演节目《PEAK TIME》一鸣惊人的Karam、仁俊与Jay,目前以「KIJ」、「蓝俊奂」自居,近日签约了公司并预告回归。

21日,New Ways Company对外宣布与Karam、仁俊、Jay签订专属合约,会让他们与新成员组团,预计明年上半年回归。粉丝听到都相当开心、祝福三位,毕竟他们重回歌坛当爱豆的过程相当波折。



大国男儿是2010年出道,2017年在日本庆祝了6周年便再无合体活动,今年《PEAK TIME》才又见成员Karam、仁俊与Jay以「23点」之名回归舞台,初舞台唱跳东方神起〈MIROTIC〉一鸣惊人。可惜的是,23点本来进入决赛势头正旺,节目中途Karam却被爆出私生活争议,全员为了不影响节目选择退出,相当多观众为他们抱不平。



失去《PEAK TIME》曝光的机会,三名成员仍努力和粉丝互动、保证会回归,取名「蓝俊奂」当YouTuber分享生活,也在台湾与日本等地开了Fan Meeting、演唱会,近一个月接连推出单曲,翻唱SG Wannabe〈死了一样爱〉(I loved you untill I was about to die〉),还有全新的圣诞颂〈Winter Love〉。







比较特别的是,公司New Ways Company说要让Karam、仁俊与Jay和「新成员」组团回归,新成员不晓得是练习生出身,抑或和他们同样是卷土重来的爱豆?令人好奇。



