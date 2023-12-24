【分享】韩漫平台LINE WEBTOON：使用心得、作品推荐、「一口气追到完结」小诀窍

官方APP首页有「2023年回顾」，小编今年追的「欧式宫廷类」TOP3是这些！

使用心得：

近年有许多韩国电视剧由网路漫画改编，台湾的观众们若想要抢先知道剧情，那就一定要下载LINE WEBTOON啦！最近就有不少作品可以在平台上找到呢：

▲登上TVING史上原创剧集第二、拥有超豪华客串阵容的‎《死期将至》‎，改编自‎《我死了又死》‎。

▲月初公开第2季、拥有庞大世界观的Netflix‎《Sweet Home》‎

▲由宋江&金裕贞主演、目前正ON档的‎《与恶魔有约》‎，也可以用‎漫画‎的形式追连载。

作品推荐：

除了比较多人熟知的《再婚皇后》以外，LINE WEBTOON有不少「欧式宫廷类」的作品。有趣的故事和精致的画风，让人追了就停不下来！小编今年的前三名分别是――

▲‎《夫家对我太执著》：评分9.89。故事第1话揭示了「夫家的家人们多爱女主角」，之后使用「倒叙法」描述从前世到今生的女主角的故事。女主角融化了像原本像冰宫一样的「现夫家」，知道距离解除结婚契约的时间剩下不久了，夫家的家人们纷纷心急起来…

「在前世，我的丈夫和家人，为了遗产谋杀我。回到过去的我，下定决心要拯救自己的性命及遗产。我向受到家族诅咒、对财产和女人都毫无兴趣的拉菲雷昂公爵，提出缔结1年契约婚姻的提议。」

▲‎《拯救被遗弃的本命角色》‎：评分9.86。关於「穿越」的题材不少，但这部作品应该算是数一数二的可爱！女主角的外表属於「冰山美人」类型，但只要提到「本命」、「追星」，绘者就会用超卡娃伊的Q版来描述女主角内心的激动及心情，想必有在追星的读者一定都很有共鸣。（笑）

「一觉醒来，居然穿越到我最爱的小说里？！虽然只是个不重要的路人角色，但是能看到自己最爱的本命――凯路斯本人，我就心满意足了！没想到，小说完结后，我还是没办法回到原本的世界…更痛苦的是，我还亲眼看到本命的悲剧结局…我发誓，就算赌上自己的性命，也要救回我的本命角色！」

▲‎《还以为自己死期将至》‎：评分9.90。女主角被原生家庭虐待，而男主角有著诅咒。为了脱离原生家庭，女主角决定「投靠」男主角，并且要帮男主角「净化」。过程中，两人互相在意起彼此，成为彼此的「救赎」。最有趣的是，男主角「超级纯情」，每次看到他不知所措、脸颊红通通，都快被可爱死了！ > <

「被诊断只能再活三个月的拉莉埃特。反正都快死了，决定尝试一些疯狂的事情。让未婚夫吃尽苦头、向坎德尔公爵提出契约恋爱就是其开始。但是，从公爵那里逃出来后，她才知道…死期将至这个诊断是个完美的误诊！『我的拉莉埃特，我不是说过了吗？』公爵带著狂笑说道：『如果逃跑，后果自负。』」

而小编12月的快乐，就是《拯救被遗弃的本命角色》和《夫家对我太执著》季回归啦！有兴趣的读者们可以赶快追上～

「一口气追到完结」小诀窍：

通勤期间，小编最喜欢用手机看漫画！有时候距离长一点（往返台北和高雄的时候），甚至可以把一部漫画追完。这时候，小编会点进官方APP的「今日漫画」，并拉到「完结」的栏位，记得将排序选为「更新排序」，就可以看到近期完结的作品。利用这种方式，小编最近就一口气看完‎《越线的恋爱》‎（从青梅竹马升华为恋人并结为连理的可爱故事）和‎《青苹果乐园 第三季》‎（跨越高中、来到大学的清新BL故事），实在有够过瘾！

才刚看完《越线的恋爱》，就看到官方把该作品列为1月的「追漫券」名单！使用追漫券可以「每天免费阅读一个话次」，一次可以借阅14天（小编会每天领券，等累积到14话一口气追完，再继续累积。多部作品一起累积，永远都有看不完的漫画XD）。不管是一口气追到完结篇，或是一天借阅一个话次，又或者拿出「魔法小卡」购买代币、永久解锁，最重要的是要「支持正版」哦！

小编之前有介绍过於‎KAKAO WEBTOON‎上架的漫画，两个平台的操作方式不太相同：KAKAO WEBTOON有新作上架时，会一口气上架30话左右的内容，前3话为免费看，之后采「阅读券」的方式，每1日免费看1话，但最新几话（不太一定）必须付费。

LINE WEBTOON则是采「每周更新1话次」，更新过的话次不会再锁起来（除非完结后转为追漫券的作品），若等不及想看最新内容，再使用代币解锁。小编有时候无聊就会看看网友们推荐的作品，有些虽然还在连载中，但早已更新50集、60集甚至是70集以上，那就变成「一口气追到最新」啦～

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