MAMAMOO辉人受邀台南耶诞演唱！台湾MOO MOO今年真的很幸福～
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MAMAMOO辉人受邀台南耶诞演唱！台湾MOO MOO今年真的很幸福～

KPOP   2023年12月18日   星期一17:52   草莓  

（封面图源：FB@tainanyoungdec、Twitter@WeicheHuang截图）

台湾台南市政府稍早惊喜宣布「台南好Young耶诞跨年」系列活动有彩蛋！表演嘉宾再多一人――MAMAMOO辉人！

（图源：FB@tainanyoungdec）

台南市政府15日宣布所有系列活动阵容，韩星包含了金世正和男团VERIVERY‎，而在此前由於有小道消息台南还请了MAMAMOO辉人，让正式名单中不见辉人的MOO MOO（MAMAMOO粉丝名）相当失望。

而今终於宣布辉人参与，会是23日的「摇滚耶诞演唱会」演唱卡司之一，MOO MOO再度兴奋起来，且回顾起「今年有多幸福」。因为MAMAMOO年初就曾来台开唱，后续小分队MAMAMOO+共来了三次之多，接下来除了辉人的台南耶诞演唱之外，台北跨年还有华莎！MAMAMOO+的颂乐和玟星两名成员，目前是2023年来台开唱艺人冠军（共四次）。

台南市「摇滚耶诞演唱会」就在本月23日晚间，地点位在永华市政中心西侧广场。

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