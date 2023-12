MAMAMOO辉人受邀台南耶诞演唱！台湾MOO MOO今年真的很幸福～

台湾台南市政府稍早惊喜宣布「台南好Young耶诞跨年」系列活动有彩蛋!表演嘉宾再多一人――MAMAMOO辉人!

台南市政府15日宣布所有系列活动阵容,韩星包含了金世正和男团VERIVERY‎,而在此前由於有小道消息台南还请了MAMAMOO辉人,让正式名单中不见辉人的MOO MOO(MAMAMOO粉丝名)相当失望。



而今终於宣布辉人参与,会是23日的「摇滚耶诞演唱会」演唱卡司之一,MOO MOO再度兴奋起来,且回顾起「今年有多幸福」。因为MAMAMOO年初就曾来台开唱,后续小分队MAMAMOO+共来了三次之多,接下来除了辉人的台南耶诞演唱之外,台北跨年还有华莎!MAMAMOO+的颂乐和玟星两名成员,目前是2023年来台开唱艺人冠军(共四次)。



普羅大眾認知:只剩下團體約,不管團體或個人很難常在台灣見到了。



2023南北跑透透

1/14-15 MY CON(MAMAMOO)

7/9 高雄啤酒節(MAMAMOO+)

10/22 TWO RABBITS CODE 台北場(MAMAMOO+)

12/16 TWO RABBITS CODE 高雄場(MAMAMOO+)

12/23 台南搖滾耶誕演唱會(輝人)

12/31 臺北最HIGH新年城2024跨年晚會(華莎) pic.twitter.com/saKme6hx72