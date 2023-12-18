MAMAMOO辉人受邀台南耶诞演唱！台湾MOO MOO今年真的很幸福～

台湾台南市政府稍早惊喜宣布「台南好Young耶诞跨年」系列活动有彩蛋！表演嘉宾再多一人――MAMAMOO辉人！

台南市政府15日宣布所有系列活动阵容，韩星包含了金世正和男团VERIVERY‎，而在此前由於有小道消息台南还请了MAMAMOO辉人，让正式名单中不见辉人的MOO MOO（MAMAMOO粉丝名）相当失望。



而今终於宣布辉人参与，会是23日的「摇滚耶诞演唱会」演唱卡司之一，MOO MOO再度兴奋起来，且回顾起「今年有多幸福」。因为MAMAMOO年初就曾来台开唱，后续小分队MAMAMOO+共来了三次之多，接下来除了辉人的台南耶诞演唱之外，台北跨年还有华莎！MAMAMOO+的颂乐和玟星两名成员，目前是2023年来台开唱艺人冠军（共四次）。



普羅大眾認知：只剩下團體約，不管團體或個人很難常在台灣見到了。



2023南北跑透透

1/14-15 MY CON(MAMAMOO)

7/9 高雄啤酒節(MAMAMOO+)

10/22 TWO RABBITS CODE 台北場(MAMAMOO+)

12/16 TWO RABBITS CODE 高雄場(MAMAMOO+)

12/23 台南搖滾耶誕演唱會(輝人)

12/31 臺北最HIGH新年城2024跨年晚會(華莎) pic.twitter.com/saKme6hx72 — RAINKNIFE (@rainknife) December 18, 2023

一月初團體演唱會

七月小分隊啤酒節

十月小分隊台北演唱會

然後我說真棒他們今年來三次我都有看到

結果

12月小分隊高雄演唱會

12/23輝人台南

12/31華莎高雄

？？？？話真的不要說太早

一年來六次難道他們四個在台灣有置產ㄇ — 鄭paeyong (@moomoo___1222) December 18, 2023

台南市「摇滚耶诞演唱会」就在本月23日晚间，地点位在永华市政中心西侧广场。

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