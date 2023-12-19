YOONA 2024年2月3日澳门见面会 「YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE」

有「女团最美门面」美誉的韩国女团少女时代成员YOONA，自出道以来凭著清纯美貌收获大众的心，在舞台上风靡万千粉丝。

近日宣布展开亚洲巡回见面会“YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE”，睽违将近6年再度举办见面会，从韩国首尔出发，途中经过香港、澳门、台北、横滨、曼谷、马尼拉、雅加达等亚洲8个城市。



继海外首站香港场后，紧接著YOONA立即在2月3日来到作为海外第二站的澳门见S♡NE(少女时代粉丝官方称号)了，这次亦是YOONA首次於澳门举办个人见面会，相信定必让大家非常期待。



允儿近年跨足戏剧发展，不但主演了多套具话题性的作品，表现不断跃进，得到多个影视颁奖礼人气明星奖及最佳女主角奖，戏剧中的造型都会惹来追捧风潮，给粉丝们带来了与舞台上完全不一样的感觉，绝对是新一代的百变女王！



“YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in MACAU”将於2024年2月3日(星期六)於澳门会展中心举行。门票由澳门币 699起，於2024年1月 2日(星期二)下午2时起经 www.damai.cn网站公开发售。



《YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in MACAU》

日期 : 2024年2月3日 (星期六)

时间 : 晚上7时正

地点 : 澳门会展中心

票价 : 澳门币MOP $1,599/$1,099/$699

公开售票：2024年1月2日(星期二) 下午2时起

订购网站 : 大麦 – www.damai.cn

粉丝福利:

$1,599门票：欢送道别 (300名)、签名海报 (40名)、签名小卡 (40名)、限定艺人礼品 (80名)、官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)

$1,099门票：欢送道别 (200名)、签名海报 (10名)、签名小卡 (10名)、限定艺人礼品 (20名)、官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)

$699门票：官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)









- 详情请留意主办方公告

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

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