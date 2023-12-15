台灣跨年韓星陣容再+2！金世正&男團VERIVERY台南跨年，先用中文可愛打招呼～

2024年即將到來，台灣各市府或民間單位都在如火如荼準備跨年晚會，也請來各國歌手包括韓國加入陣容增添「光彩」。

台北市有‎華莎，台中市有‎Jessi，桃園市有N.Flying李承協與柳會勝，今輪到台南市政府公布名單，名單裡有金世正&男團VERIVERY！



稍早台南市政府公布完整的「2024台南好Young-聖誕暨跨年活動」表演名單， VERIVERY和金世正就在市府「2024台南好Young跨年晚會」的跨年名單中，記者會上還播出了VERIVERY與金世正向市民打招呼影片。

「創作男團」VERIVERY共7名成員，其中的勇勝、岡旻、延浩、啟賢對鏡頭打招呼，提及台南的美食與風景很知名，甚至提到台南近日被選為「2024全球最酷旅遊景點」，很期待親自體驗「台南這個帥氣城市」。除了用中文唸出晚會名稱，VERIVERY也用中文結語：「以上，我們是VERIVERY，謝謝」。



「韓國全能女神」、「God世正」金世正是此名單的壓軸，影片中她提了台南美食與美麗風景，還特別提及台南人都很親切，並劇透了一下會有驚喜，和VERIVERY一樣用中文唸了晚會名稱，小心翼翼用手比劃著拼音唸出來，模樣相當可愛。影片播畢，市府還恭喜她昨（14）日拿下‎《2023 AAA》‎最佳演員人氣獎。



▼現場公布名單包含VERIVERY與金世正（‎影片‎23:28附近開始）



「2024台南好Young跨年晚會」就在12月31日，於台南市政府永華市政中心西側廣場舉行，SESANG與VERRER可別錯過啦！此外，VERIVERY來台跨年，也將和M.O.N.T、N.Flying一同成為2023來台開唱第二多的韓星，皆為三次，第一名是MAMAMOO+包含原團MAMAMOO四次。

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